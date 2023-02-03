"Дело не только в оборудовании": Сунак объяснил, в чем сложность поставок истребителей ВСУ

Британский премьер отметил, что обучение украинских пилотов займет много времени, а Британия полагается на предоставление той техники, которая будет иметь наибольшее значение для армии Украины.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил возможность передачи Украине истребителей в будущем. Однако он предупредил, что обучение украинских пилотов займет месяцы, если не годы. Об этом он сказал в интервью телеканалу TalkTV.

"Мы постоянно ведем диалог с нашими украинскими друзьями о том, как лучше помочь им", — отметил он.

По словам политика, в вопросе предоставления вооружения Британия полагается на ту технику, которая будет иметь наибольшее значение для Вооруженных сил Украины. Именно поэтому Лондон один из первых решил поставить Киеву танки.

Сунак также добавил, что истребители являются невероятно сложной техникой. Для обучения управлению самолетами понадобится несколько месяцев, если не лет.

"Дело не только в оборудовании, но и в возможностях и тренировках, которые идут рядом с этим, вместе с планом с нашими союзниками, который обеспечит победу", — заявил премьер-министр.

Напомним, 2 февраля украинский пилот с позывным Juice рассказал, что ситуация с украинской авиацией ухудшается каждый день. По его словам, у Киева иссякают запасы деталей и ракет к советским истребителем, которые к тому же сильно уступают российским СУ-35 и МиГ-31.

В то же время телеканал CNN сообщал, что США не будут блокировать поставки союзниками истребителей F-16 в Украину. Однако, по информации журналистов, Вашингтон все еще считает, что отправка авиации довольно дорогостоящая процедура, которая не стоит того в краткосрочной перспективе.