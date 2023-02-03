"Справа не тільки в устаткуванні": Сунак пояснив, у чому складність постачання винищувачів ЗСУ

Британський прем'єр зазначив, що навчання українських пілотів займе багато часу, а Британія покладається на надання тієї техніки, яка матиме найбільше значення для армії України.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не заперечив можливості передавання Україні винищувачів у майбутньому. Однак він попередив, що навчання українських пілотів триватиме місяці, якщо не роки. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу TalkTV.

"Ми постійно ведемо діалог із нашими українськими друзями про те, як краще допомогти їм", — зазначив він.

За словами політика, у питанні надання озброєння Британія покладається на ту техніку, яка матиме найбільше значення для Збройних Сил України. Саме тому Лондон один із перших вирішив поставити Києву танки.

Сунак також додав, що винищувачі є надзвичайно складною технікою. Для навчання управлінню літаками знадобиться кілька місяців, якщо не років.

"Справа не тільки в обладнанні, а й у можливостях і тренуваннях, які йдуть поруч із цим, разом із планом із нашими союзниками, який забезпечить перемогу", — заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 2 лютого український пілот із позивним Juice розповів, що ситуація з українською авіацією погіршується щодня. За його словами, у Києва вичерпуються запаси деталей і ракет до радянських винищувачів, які до того ж сильно поступаються російським СУ-35 та МіГ-31.

Водночас телеканал CNN повідомляв, що США не блокуватимуть постачання союзниками винищувачів F-16 в Україну. Однак, за інформацією журналістів, Вашингтон все ще вважає, що відправлення авіації є досить дорогою процедурою, яка не варта того в короткостроковій перспективі.