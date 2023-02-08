Долгосрочный вопрос: Британия оценит возможность поставки Украине самолетов

Весной Великобритания начнет обучение украинских пилотов на западных самолетах, а отправка авиатехники рассматривается страной как "долгосрочное решение".

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Великобритания оценит, какие самолеты она сможет поставить Украине в долгосрочной перспективе, а уже весной на территории Соединенного Королевства начнется обучение украинских пилотов. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьер-министра Британии Макса Блейна сообщает американское агентство Bloomberg.

"Премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса оценить, какие самолеты могут быть отправлены (в Украину)", — говорится в публикации.

По словам Блейна, Великобритания не собирается посылать реактивную авиацию в Украину в ближайшее время, а скорее рассматривает возможность отправки самолетов как долгосрочный шаг. Пресс-секретарь Сунака добавил, что это связано с тем, что для обучения пилотов управления сложным, по его словам, оборудованием необходимо много времени.

Напомним, в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Великобританию. Известно, что в ходе официального визита главу украинского государства уже принял Король Карл III.

Во время выступления перед парламентом Великобритании Зеленский попросил поставки западных истребителей.

Также мы писали, что в четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский может выступить на заседании Европейского парламента в Брюсселе, после чего, вероятно, посетит Совет ЕС. За несколько дней до мероприятий в Брюсселе информация о них утекла в СМИ. Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил в этом Европарламент.