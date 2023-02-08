Довгострокове питання: Британія оцінить можливість постачання Україні літаків

Весною Великобританія розпочне навчання українських пілотів на західних літаках, а відправлення авіатехніки розглядає країна як "довгострокове рішення".

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Великобританія оцінить, які літаки вона зможе поставити Україні у довгостроковій перспективі, а вже навесні на території Сполученого Королівства розпочнеться навчання українських пілотів. Про це з посиланням на заяву речника прем'єр-міністра Британії Макса Блейна повідомляє американське агентство Bloomberg.

"Прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса оцінити, які літаки можуть бути відправлені (в Україну)", — йдеться у публікації.

За словами Блейна, Великобританія не збирається надсилати реактивну авіацію в Україну найближчим часом, а скоріше розглядає можливість відправлення літаків як довгостроковий крок. Прессекретар Сунака додав, що це пов'язано з тим, що для навчання пілотів управління складним, за його словами, обладнанням потрібно багато часу.

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідав Велику Британію. Відомо, що під час офіційного візиту главу української держави вже прийняв Король Карл III.

Під час виступу перед парламентом Великої Британії Зеленський попросив постачання західних винищувачів.

Також ми писали, що у четвер, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський може виступити на засіданні Європейського парламенту у Брюсселі, після чого, ймовірно, відвідає Раду ЄС. За кілька днів до заходів у Брюсселі інформація про них вийшла у ЗМІ. Глава Євроради Шарль Мішель звинуватив у цьому Європарламент.