Великобританія вже почала навчати українських пілотів, — прем'єр Сунак (відео)

За словами глави британського уряду, якщо є країни, які можуть негайно надати ЗСУ винищувачі, Лондон підтримає їх у цьому.

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Українські пілоти вже розпочали навчання на літаках НАТО у Великій Британії. Про це розповів прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки 18 лютого.

"Я вважаю, що це важливо. І коли ми говоримо про довгостроковий шлях підвищення безпеки України, це те, що ми почали робити вже", — сказав глава британського уряду.

Ріші Сунак зазначив, що забезпечення тих чи інших типів літаків пов'язане із низкою складнощів. За словами політика, Великобританія підтримає союзників, які вирішать відправити Україні свої винищувачі.

"Якщо є країни, які можуть негайно надати літаки Україні, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому", — сказав британський політик.

[ + – ] Виступ Ріші Сунака на Мюнхенській конференції

Прем'єр-міністр Великобританії також закликав світових лідерів подвоїти військову підтримку України та надати Києву довгострокові гарантії безпеки для запобігання агресії з боку Російської Федерації та захисту міжнародного порядку.

Нагадаємо, що 3 лютого прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив в інтерв'ю телеканалу TalkTV, що на освоєння управління винищувачами може піти кілька місяців, якщо не років. При цьому Сунак не відкидає можливості передачі Україні літаків у майбутньому.

Фокус також писав про те, що, за даними агентства Bloomberg від 8 лютого, прем'єр-міністр Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу з'ясувати, які літаки Великобританія зможе поставити Україні в довгостроковій перспективі.

Ще ми писали про те, що 9 лютого міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Великобританія має надати Україні літаки вже після війни, щоб забезпечити безпеку надалі. За словами глави Міноборони, літаки, які отримають ЗСУ, не будуть обладнані для атак по наземних цілях.