Польские танки Leopard 2 уже готовы к отправке в Украину, — Дуда

Польский президент заявил, что Украинские военные быстро обучаются управлению немецкими танками и в течение месяца будут в Украине.

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Польша уже подготовила свои танки Leopard 2 к отправке в Украину, которую в Варшаве планируют осуществить в течение месяца. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию CNN.

Он заявил, что сейчас украинские военные проходят обучение работе на машинах.

"Сегодня наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, идет цикл обучения", — отметил глава государства.

Он заявил, что украинские военные быстро проходят обучение и уже в течение месяца будут полностью готовы к отправке в Украину вместе с танками Leopard 2.

Вместе с тем Дуда отметил, что Польша испытывает затруднения с получением боеприпасов для немецких танков и эта проблема не только у Варшавы.

"Это не только у нас — эти проблемы довольно распространены. У других стран тоже есть проблемы с Leopard, потому что у немцев серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть", — уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 февраля правительство Финляндии должно принять окончательное решение о поставках танков Leopard Украине.

Также сообщалось, что что Испания предоставит Украине 6 танков Leopard 2А4. Сейчас они на ремонте, однако в испанском Минобороны стремятся отправить технику ВСУ до конца марта или начала апреля. Страна не исключает поставки дополнительных танков в будущем.