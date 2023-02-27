"Наша общая победа": генерал назвал от кого будет зависеть успех ВСУ во второй год войны

Игорь Романенко считает, что победа Украины на поле боя сыграет на руку Европе и США, поэтому они обязаны продолжить поставки вооружений до конца.

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Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, чего лично ожидает от второго года полномасштабной войны в Украине. Свой прогноз он озвучил в своем новом интервью для портала "Обозреватель".

Генерал отметил, что Украина обязательно должна закончить войну в этом году, но есть важный нюанс, который должен быть учтен. Все будет зависеть от союзников Украины, которые должны продолжить обеспечивать ВСУ современным эффективным вооружением.

В то же время Игорь Романенко в общении с журналистами упрекнул действия Запада, который в течении осени медлил с поставками оружия. По их мнению зима не лучшее время для ожесточенных боевых действий, но за этот период российские оккупанты усиленно наступали на восточном направлении.

"Будут поставки вооружений — будет наша общая победа, в том числе в пользу Европы и Америки. Если нет, это ляжет тяжелым бременем и на Украину и ее народ, и на наших союзников", — заявил генерал-лейтенант.

В успехе Вооруженных сил Украины у него нет сомнений, однако чем дольше защитники будут ждать поставок, тем больше потерь будет у нашей стороны.

Напомним, 22 февраля глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о будущем переломном моменте в войне с РФ. Весна может определить исход этой войны в пользу Украины.

Также 22 февраля в МИД спрогнозировали поставки Украине истребителей. Перед решением про отправку авиации Украине нужно провести работу с населением стран, которые предоставят свои самолеты, чтобы общественность поддерживала такой шаг.