Дрон DJI Matrice 300 помог артиллерии уничтожить крупную технику ВС РФ (видео)

БПЛА послужил наводчиком для украинских артиллеристов, которые утилизировали технику врага.

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Солдаты из 406 отдельной артиллерийской бригады показали на видео, как они применяют модернизированный коммерческий дрон DJI Matrice 300 против техники ВС РФ. Об этом в своем телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Артиллеристы ведут обстрелы вражеских позиций на Донецком направлении, согласно посту министра Федорова. Он подчеркнул, что используемый ими БПЛА Matrice 300 производства компании DJI был приобретен благодаря донатам украинцев, поддерживающих проект "Армия дронов". На видео сложно установить, что это за техника — то ли танк, то ли САУ, но факт в том, что она уже не является угрозой для ВСУ.

Коптер DJI Matrice 300 оснащается камерой и тепловизором. Все его системы исправно работают благодаря алгоритмам на основе искусственного интеллекта, пишет чиновник. Федоров также рассказал, что дрон "помогает корректировать огонь по позициям врага и дает возможность отслеживать перемещения техники и живой сиры ВС РФ в режиме 24/7. Министр отметил, что на фронт поступили 275 таких дронов и каждый из них дает результат.

Глава Министерства цифровой трансформации Украины призвал сограждан продолжать донатить на "Армию дронов" через платформу UNITED24.

"Больше беспилотников — больше уничтоженной техники россиян", — резюмировал чиновник.

Ранее Фокус писал о том, что дрон смог отбить атаку солдат российской армии, которые открыли по нему огонь из автомата. Оператор БПЛА сбросил боеприпас на четверых военнослужащих, в результате чего они, вероятно, получили ранения.

Также сообщали, что БПЛА атаковал танк ВС РФ. ОО "Хортицька варта" опубликовало видео, где запечатлена работа дрона-камикадзе, проведшего успешную операцию по уничтожению вражеской техники, стоимость которой в разы превышает стоимость беспилотника.