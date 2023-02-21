Дрон DJI Matrice 300 допоміг артилерії знищити велику техніку ЗС РФ (відео)

БПЛА став навідником для українських артилеристів, які утилізували техніку ворога.

Related video

Солдати з 406-ї окремої артилерійської бригади показали на відео, як вони застосовують модернізований комерційний дрон DJI Matrice 300 проти техніки ЗС РФ. Про це у своєму "Телеграм"-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Артилеристи ведуть обстріл ворожих позицій на Донецькому напрямку, згідно з постом міністра Федорова. Він підкреслив, що БПЛА Matrice 300 виробництва компанії DJI, який використовується ними, був придбаний завдяки донатам українців, які підтримують проєкт "Армія дронів". На відео складно встановити, що це за техніка — чи танк, чи САУ, але факт у тому, що вона вже не є загрозою для ЗСУ.

Коптер DJI Matrice 300 оснащується камерою і тепловізором. Усі його системи справно працюють завдяки алгоритмам на основі штучного інтелекту, пише чиновник. Федоров також розповів, що дрон "допомагає коригувати вогонь по позиціях ворога і дає можливість відстежувати переміщення техніки та живої сили ЗС РФ у режимі 24/7". Міністр зазначив, що на фронт надійшли 275 таких дронів, і кожен із них дає результат.

Голова Міністерства цифрової трансформації України закликав співгромадян продовжувати донатити на "Армію дронів" через платформу UNITED24.

"Більше безпілотників — більше знищеної техніки росіян", — резюмував чиновник.

Раніше Фокус писав про те, що дрон зміг відбити атаку солдатів російської армії, які відкрили вогонь із автомата. Оператор БПЛА скинув боєприпас на чотирьох військовослужбовців, унаслідок чого вони, ймовірно, зазнали поранень.

Також повідомляли, що БПЛА атакував танк ЗС РФ. ГО "Хортицька варта" опублікувало відео, де знято роботу дрона-камікадзе, який провів успішну операцію зі знищення ворожої техніки, вартість якої в рази перевищує вартість безпілотника.