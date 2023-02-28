"Є руйнування": у Білгороді впали три безпілотники (фото)

За інформацією місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова, внаслідок падіння БПЛА було пошкоджено машини. Також було вибито кілька вікон.

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У Бєлгороді впали три безпілотники. Ніхто не постраждав, однак у місті є незначні руйнування. Про це повідомив губернатор Білгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

"У Бєлгороді знайдено уламки одразу трьох безпілотних літальних апаратів. Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибито вікна, десь незначно пошкоджено автомобілі. Спецслужби вже займаються ситуацією. Оскільки сам перебуваю у лікарні, доручив меру Бєлгорода Валентину Демидову виїхати на місце події", — написав Гладков.

РосЗМІ Baza опублікувало фото з місця подій. Повідомляється, що один з безпілотників впав на вулиці Садовій, де його і сфотографували місцеві мешканці. На фото видно, що внаслідок падіння БПЛА зазнав шкоди асфальт.

Фото: Baza Фото: Baza

Також місцевий телеграм-канал повідомляє про уламки на вулиці Шумілова. За даними авторів поста, БПЛА врізався у житловий будинок. За інформацією з іншого канала, безпілотники несли вибухівку PE8 I23A1.

Нагадаємо, 27 лютого начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов повідомив про уламки безпілотника на Київщині. Дрон збили під час нічної атаки ЗС РФ, і він впав у поле. Правоохоронці зробили фото залишків ворожого "Шахеда".

Також 27 лютого представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що Росія змінює тактику. За інформацією розвідки, окрім навчання на власних помилках росіян мотивує нестача ракетного озброєння. Черняк розповів, що РФ використовує значно більше ракет, ніж здатна виробляти.

Раніше, 21 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав роботу 406-ї окремої артилерійської бригади. Солдати застосували БПЛА Matrice 300 виробництва компанії DJI, придбаний на пожертви українців. На відео дрон успішно знищує ворожу техніку.