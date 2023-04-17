Атак было несколько: БПЛА штурмовали две подстанции в Белгороде, — росСМИ

По словам журналистов, беспилотники были оснащены самодельными взрывными устройствами, в результате чего в областном центре РФ начались проблемы с электроснабжением.

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В русском Белгороде в эту ночь было неспокойно. На местной подстанции раздались взрывы и загорелись трансформаторы. Об этом сообщает российский телеграмм-канал SHOT.

По информации российских СМИ, станцию атаковали дроны ВСУ.

"Два самодельных взрывных устройства были сброшены с беспилотников на ТЭС в Белгороде, где ночью был пожар. Дроны ВСУ атаковали подстанцию около полуночи. Через час возгорания локализовали. Никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Местные сообщают, что в Белгороде частично пропал свет.

По данным "Базы", 16 апреля, в половине одиннадцатого вечера БПЛА сбросили две бомбы на подстанцию в Игуменке и еще одну на подстанцию в селе Драгунское, после чего там вспыхнули трансформаторы.

"Сначала около 22:30 беспилотник атаковал ТЭС в Драгунском, там вспыхнул трансформатор. Около полуночи еще два взрывных устройства сбросили на подстанцию в Ближней Игуменке. В обоих случаях никто не пострадал, пожары локализованы через час", — сообщают в публикации.

Напомним, что по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар произошел на двух гражданских объектах и ночью 17 апреля его удалось ликвидировать. Пострадавших вроде бы нет.

16 апреля в России заявили об обстрелах в Белгородской области. Во всем обвинили ВСУ.