Взрывы в Белгородской области: в РФ заявили об обстрелах на Пасху — есть разрушения (фото)

Губернатор Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле населенного пункта и повреждении жилого дома. Жертв якобы удалось избежать, поскольку люди в момент прилета находились на местном кладбище.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины якобы обстреляли село Терезовка Шебекинского района. Об этом российский чиновник написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 16 апреля.

"Есть разрушения: снаряд пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах. Людей внутри, по счастливой случайности, не было: в великий праздник они были на кладбище. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории", — говорится в сообщении Гладкова.

Как сообщает Фокус, позже местные Telegram-каналы Белгорода сообщили о серии взрывов и работе ПВО в области.

Взрывы в Белгороде и отказ от парада на 9 мая

Напомним, 11 апреля российские СМИ сообщали, что в забор аэропорта в Белгороде врезался беспилотник со взрывчаткой. Повреждены забор и кабель сигнализации.

6 апреля Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков завил, что парада в честь 9 мая в Белгороде может не быть, так как чиновники боятся "провоцировать противника" скоплением военной техники и солдат. 9 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе также не будут проводить военные парады на 9 мая.