Вибухи у Бєлгородській області: у РФ заявили про обстріли на Великдень — є руйнування (фото)

Губернатор В'ячеслав Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілі населеного пункту й пошкодженні житлового будинку. Жертв нібито вдалося уникнути, оскільки люди на момент прильоту перебували на місцевому кладовищі.

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Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що Збройні сили України нібито обстріляли село Терезівка Шебекінського району. Про це російський чиновник написав у своєму Telegram-каналі в неділю, 16 квітня.

"Є руйнування: снаряд пробив дах житлового будинку та пошкодив стіни та меблі у двох кімнатах. Людей усередині, завдяки щасливому випадку, не було: у велике свято вони були на цвинтарі. Оперативні й аварійні служби на місці, триває подомовий обхід території", — йдеться в повідомленні Гладкова.

Як повідомляє Фокус, пізніше місцеві Telegram-канали Бєлгорода повідомили про серію вибухів і роботу ППО в області.

Вибухи в Бєлгороді й відмова від параду на 9 травня

Нагадаємо, 11 квітня російські ЗМІ повідомляли, що в паркан аеропорту в Бєлгороді врізався безпілотник із вибухівкою. Пошкоджено паркан і кабель сигналізації.

6 квітня губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив, що параду на честь 9 травня в Бєлгороді може не бути, оскільки чиновники бояться "провокувати противника" скупченням військової техніки та солдатів. 9 квітня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що в регіоні також не проводитимуть військових парадів на 9 травня.