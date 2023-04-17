Атак було декілька: БПЛА штурмували дві підстанції у Бєлгороді, — росЗМІ
За словами журналістів, безпілотники були оснащені саморобними вибуховими пристроями, внаслідок чого в обласному центрі РФ почалися проблеми з електропостачанням.
У російському Бєлгороді цієї ночі було неспокійно. На місцевій підстанції пролунали вибухи і зайнялися трансформатори. Про це повідомляє російський телеграм-канал SHOT.
За інформацією російських ЗМІ, станцію атакували дрони ЗСУ.
"Два саморобних вибухових пристрої було скинуто з безпілотників на ТЕС у Бєлгороді, де вночі була пожежа. Дрони ЗСУ атакували підстанцію близько опівночі. Через годину займання локалізували. Ніхто не постраждав", — йдеться в повідомленні.
Місцеві повідомляють, що в Бєлгороді частково зникло світло.
За даними "Бази", 16 квітня, о пів на одинадцяту вечора БПЛА скинули дві бомби на підстанцію в Ігуменці та ще одну на підстанцію в селі Драгунське, після чого там спалахнули трансформатори.
"Спочатку близько 22:30 безпілотник атакував ТЕС у Драгунському, там спалахнув трансформатор. Близько опівночі ще два вибухові пристрої скинули на підстанцію в Близькій Ігуменці. В обох випадках ніхто не постраждав, пожежі локалізовані за годину", — повідомляють у публікації.
Нагадаємо, що за словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, пожежа сталася на двох цивільних об'єктах і вночі 17 квітня її вдалося ліквідувати. Постраждалих нібито немає.
16 квітня в Росії заявили про обстріли у Бєлгородській області. В усьому звинуватили ЗСУ.