Атак було декілька: БПЛА штурмували дві підстанції у Бєлгороді, — росЗМІ

За словами журналістів, безпілотники були оснащені саморобними вибуховими пристроями, внаслідок чого в обласному центрі РФ почалися проблеми з електропостачанням.

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У російському Бєлгороді цієї ночі було неспокійно. На місцевій підстанції пролунали вибухи і зайнялися трансформатори. Про це повідомляє російський телеграм-канал SHOT.

За інформацією російських ЗМІ, станцію атакували дрони ЗСУ.

"Два саморобних вибухових пристрої було скинуто з безпілотників на ТЕС у Бєлгороді, де вночі була пожежа. Дрони ЗСУ атакували підстанцію близько опівночі. Через годину займання локалізували. Ніхто не постраждав", — йдеться в повідомленні.

Місцеві повідомляють, що в Бєлгороді частково зникло світло.

За даними "Бази", 16 квітня, о пів на одинадцяту вечора БПЛА скинули дві бомби на підстанцію в Ігуменці та ще одну на підстанцію в селі Драгунське, після чого там спалахнули трансформатори.

"Спочатку близько 22:30 безпілотник атакував ТЕС у Драгунському, там спалахнув трансформатор. Близько опівночі ще два вибухові пристрої скинули на підстанцію в Близькій Ігуменці. В обох випадках ніхто не постраждав, пожежі локалізовані за годину", — повідомляють у публікації.

Нагадаємо, що за словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, пожежа сталася на двох цивільних об'єктах і вночі 17 квітня її вдалося ліквідувати. Постраждалих нібито немає.

16 квітня в Росії заявили про обстріли у Бєлгородській області. В усьому звинуватили ЗСУ.