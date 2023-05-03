Атака на Кремль: момент вибуху БПЛА на Червоній площі (відео)

У Кремлі заявили, що розцінюють інцидент як сплановану терористичну акцію та замах на президента. У Кремлі також заявили, що у них є право вжити заходів у відповідь.

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Російська Федерація звинувачує Україну у спробі атакувати Кремль за допомогою ударного безпілотника. Володимира Путіна, як повідомляється, на цей момент нібито не було на мiсцi. Про це повідомляє РИА Новости 3 травня.

За попередньою інформацією, інцидент стався в ніч проти середи — Україна нібито запустила над Кремлем БПЛА. Представники президента Російської Федерації заявили, що російським військовим і спецслужбам вдалося вивести з ладу два дрони, які нібито й мали вдарити по Москві.

У мережі також з'явився ролик, на якому видно, що над однією з будівель на Червоній площі в Москві здіймається дим, а очевидці в місцевих пабліках повідомляли про гучні звуки вибуху. Пізніше на іншому відео було показано безпосередньо момент вибуху.

Атака на Кремль оминула Путіна

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а графік Володимира Путіна залишається незмінним, повідомляють із Москви.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков поділився із журналістами, що Володимир Путін не був у Кремлі в момент атаки і продовжує працювати у своїй підмосковній резиденції у Ново-Огарьові.

Скасовувати парад на Червоній площі на честь Дня перемоги не збираються, плани залишаються чинними, додав Дмитро Пєсков.

"Розцінюємо ці дії як сплановану терористичну акцію та замах на Президента, проведені напередодні Дня Перемоги, Параду 9 травня, на якому планується присутність іноземних гостей. Російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", — йдеться у повідомленні Кремля.

Дмитро Пєсков: "Розцінюємо ці дії як сплановану терористичну акцію та замах на Президента"

Починаючи з 3 травня, у Москві ввели заборону на запуск безпілотних літальних апаратів, за винятком БПЛА, які використовуються за рішеннями органів державної влади. Про це заявив мер міста Сергій Собянін.

Нагадаємо, 3 травня росЗМІ звинуватили Україну у підготовці "провокації" проти Придністров'я. "Атаки" у напрямку Тирасполя чекають з 9 по 15 травня.