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Воєнний фокус Російсько-українська війна Загострення у Придністров'ї

"Атака на 9 травня": росЗМІ звинуватили Україну у підготовці "провокації" проти Придністров'я

Придністров'я, молдова, Придністров'я, окупація
Фото: Відкриті джерела | Кирило Буданов обіцяв допомогти Молдові вигнати армію РФ з окупованого Придністров'я

Пропагандисти стверджують, що українські війська нібито розмістилися в ангарах для зберігання сільгосппродукції на Одещині. "Атаки" у напрямку Тирасполя чекають з 9 по 15 травня.

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Російські пропагандисти звинувачують Збройні Сили України у "перекиданні" тисячі військових на Одещину для підготовки провокації проти Придністров'я. Про це повідомило 3 травня джерело російського каналу Russia Today.

За версією росЗМІ, ще з початку березня у прикордонних населених пунктах Дачне, Кам'янка та Роздільна Одеської області місцева влада нібито передавала ангари для зберігання сільгосппродукції українським військам для "розміщення особового складу та техніки".

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Пропагандисти стверджують, що в ангарах може бути до 4 тисяч військовослужбовців і раз на 2-3 дні вони змінюють місця дислокації.

"Провокацію та атаки" у напрямку Тирасполя варто чекати з 9 по 15 травня нібито для відволікання російських військ.

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РосЗМІ стверджують, що "атаку ЗСУ" варто очікувати у напрямку Тирасполя

Другий напрямок атаки на 9 травня — це захоплення складів із боєприпасами у придністровському селі Ковбасна.

Українське військове командування не коментувало припущення російських пропагандистів про атаку на Придністров'я до 9 травня.

Варто зазначити, що такі вкиди робило Міністерство оборони Росії напередодні річниці повномасштабної війни в Україні. Тоді окупанти розповідали, що ЗСУ "планують переодягтися у форму армії РФ" та організувати фейковий наступ з Придністров'я.

У "провокації", на думку чиновників, мали брати участь і бійці "Азова".

"Найближчим часом київський режим готує збройну провокацію проти ПМР. Як привід для вторгнення планується інсценування нібито наступу російських військ з території Придністров'я", — стверджували в міністерстві.

Нагадаємо, що 24 березня журналісти Defense Romania розповіли про плани Росії пристосувати аеродром під Тирасполем до посадки літаків на ніч. На думку оглядачів, у Москві не відмовилися від плану висадити десант ЗС РФ на території ПМР.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у липні минулого року обіцяв допомогти Молдові вигнати російську армію з окупованого Придністров'я.