Відключення GPS не врятує Москву від українських дронів: експерт розповів чому

За словами Володимира Яценка, безпілотники зможуть зорієнтуватися в небі над Росією завдяки аеропортам.

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Придушення супутникової навігації в Москві не зупинить українські дрони, націлені на столицю Росії. Про це у Facebook написав Володимир Яценко, засновник Monobank і розробник безпілотника "Довбуш T10".

У Москві зникли сигнали всіх систем супутникової навігації, що заважає водіям автомобілів, особливо таксистам із інших регіонів, які погано орієнтуються в місті без навігаторів. Володимир Яценко вважає, що це не захистить росіян від атак українських безпілотників.

"У селі дурнів вирує робота… Нехай хтось цим ідіотам розповість, що в них чотири аеропорти з увімкненою системою навігації — є як зорієнтуватися українським БПЛА у ворожому небі", — написав він у Facebook.

4 травня писали, що навігаційну систему GPS у Москві відключили після атаки безпілотників на Кремль. Росіяни поскаржилися на збої в роботі навігаторів, які почали показувати неправильне місце розташування. У російській компанії "Яндекс" додали, що GPS потрібний для роботи багатьох сервісів і навіть фітнес-браслетів.

У ніч на 3 травня два дрони-камікадзе вдарили по Кремлю в Москві. Влада Росії назвала атаку замахом на життя президента Володимира Путіна.

У квітні Володимир Яценко оголосив нагороду за посадку дрона в центрі Москви 9 травня. Він пообіцяв заплатити розробникам 20 млн гривень.