Атака дронів на Москву: ЗСУ використали нові БПЛА за $200 тисяч, — роЗМІ

Безпілотники побудовані за аеродинамічною схемою "качка" та можуть нести кумулятивні заряди КЗ-6.

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Під час атаки на Москву 30 травня застосували невідомі безпілотники, які можуть пролітати до 1000 км. Про це в Telegram написав Олексій Рогозін керівник російської автономної некомерційної організації "Центр розвитку транспортних технологій" та син ексголови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна.

Він проаналізував безпілотники, які очевидці зняли в небі над Московською областю, і звернув увагу, що вони мають аеродинамічну схему "качка", коли горизонтальне оперення розташоване попереду крила. За словами Олексія Рогозіна, літальні апарати, побудовані за такою ж схемою, застосовувалися 26 травня під час атаки на Краснодар.

Безпілотник з аеродинамічною схемою "качка" над Москвою Фото: Скриншот

Російський експерт додав, що БПЛА оснащені крилом з розмахом не менше 4 метрів та двигуном внутрішнього згоряння, які забезпечують дальність польоту від 400 до 1000 км. Вартість апаратів він оцінив у $30-200 тисяч за штуку.

"Радіоелектронні подавлювачі дронів для таких апаратів загалом марні, єдиний спосіб ефективної їм протидії — збивати", — підсумував Олексій Рогозін.

Як пише російське медіа Shot, дрони з аеродинамічною системою "качка" є новими, оскільки раніше українські війська їх не застосовували. ЗМІ опублікувало фотографії уламків безпілотника та додало, що всередині виявили кумулятивні заряди КЗ-6. Один такий заряд важить 3 кг, з яких 1,8 кг посідає бойову частину — вона здатна пробивати 215 мм броні або 550 мм бетону. Згідно з аналітиками Ukraine Weapons Tracker, росіяни встановлюють КЗ-6 на свої дрони-камікадзе "Ланцет".

Вранці 30 травня з'явилася інформація про вибухи та руйнування в Москві в результаті атаки дронів. Один із БПЛА врізався у житловий будинок у Новомосковському окрузі та пошкодив квартиру на 25 поверсі. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ніхто серйозно не постраждав.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що в атаці були задіяні 8 дронів літакового типу, і всі вони нібито були уражені: п'ять збили ЗРК "Панцир-С", а ще три придушили засобами РЕБ і змусили відхилитися від курсу. Тим часом Shot, посилаючись на свої джерела, повідомляє про 32 занедбаних і 19 збитих безпілотників.

Деякі російські ЗМІ повідомляють, що серед інших Москву атакував український дрон-камікадзе UJ-22 Airborne. Він може долати відстань до 800 км із 20 кг вибухівки на борту.