Атака дронов на Москву: ВСУ использовали новые дроны 3а $200 тысяч, — росСМИ

Беспилотники построены по аэродинамической схеме "утка" и могут нести кумулятивные заряды КЗ-6.

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Во время атаки на Москву 30 мая применили ранее неизвестные беспилотники, которые могут пролетать до 1000 км. Об этом в Telegram написал Алексей Рогозин руководитель российской автономной некоммерческой организации "Центр развития транспортных технологий" и сын экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Он проанализировал беспилотники, которые очевидцы запечатлели в небе над Московской областью, и обратил внимание, что они имеют аэродинамическую схему "утка", когда горизонтальное оперение расположено впереди крыла. По словам Алексея Рогозина, летательный аппараты, построенные по такой же схеме, применялись 26 мая при атаке на Краснодар.

Беспилотник с аэродинамической схемой "утка" над Москвой Фото: Скриншот

Российский эксперт добавил, что БПЛА оснащены крылом с размахом не менее 4 метров и двигателем внутреннего сгорания, которые обеспечивают дальность полета от 400 до 1000 км. Стоимость аппаратов он оценил в $30-200 за штуку.

"Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия — сбивать", — подытожил Алексей Рогозин.

Как пишет российское медиа Shot, дроны с аэродинамической системой "утка" являются новыми, поскольку ранее украинские войска их не применяли. СМИ опубликовало фотографии обломков беспилотника и добавило, что внутри обнаружили кумулятивные заряды КЗ-6. Один такой заряд весит 3 кг, из которых 1,8 кг приходится на боевую часть — она способна пробивать 215 мм брони или 550 мм бетона. Согласно аналитикам Ukraine Weapons Tracker, россияне устанавливают КЗ-6 на свои дроны-камикадзе "Ланцет".

Утром 30 мая появилась информация о взрывах и разрушениях в Москве в результате атаки дронов. Один из БПЛА врезался в жилой дом в Новомосковском округе и повредил квартиру на 25 этаже. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никто серьезно не пострадал.

Позже Минобороны РФ заявило, что в атаке были задействованы 8 дронов самолетного типа, и все они якобы были поражены: пять сбили ЗРК "Панцирь-С", а еще три подавили средствами РЭБ и заставили отклониться от курса. Тем временем Shot, ссылаясь на свои источники, сообщает о 32 запущенных и 19 сбитых беспилотников.

Некоторые российские СМИ сообщают, что среди прочих Москву атаковал украинский дрон-камикадзе UJ-22 Airborne. Он может преодолевать расстояние до 800 км с 20 кг взрывчатки на борту.