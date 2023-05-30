"Акция возмездия": кто стоит за атакой БПЛА на Москву — спросили у военного

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. По данным россиян, в операции было задействовано от 8 до 32 аппаратов. Фокус спросил у военного эксперта о целях такой атаки.

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Утром 30 мая российскую столицу атаковали неизвестные беспилотники. Изначально росСМИ заявляли, что в операции участвовали 32 дрона, 19 из которых удалось сбить, при этом три врезались в жилые дома. Другие российские издания писали о 25 беспилотниках. Министерство обороны РФ официально сообщило о 8 БПЛА, все из них, по данным ведомства, якобы удалось сбить.

Атака дронов на Москву: мнение эксперта

Военнослужащий ВСУ и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов в комментарии Фокусу заявил, что Москву атаковали украинские беспилотники.

"Бесспорно, это украинские ударные БПЛА", — подчеркивает Касьянов.

По его мнению, удар по российской столице с помощью дронов — это так называемая "акция возмездия", но не спланированная, а внезапная.

"Вчера [глава ГУР Минобороны Украины] Кирилл Буданов анонсировал, что будут какие-то "акции возмездия". Я, конечно, не могу утверждать наверняка, но, по моему мнению, это была спонтанная акция, наспех организованная, с нулевым практическим результатом. Здесь присутствует лишь моральный эффект", — уверен военнослужащий.

Как утверждает Касьянов, cерьезные акции готовятся иначе. Как это было, к примеру, с дронами, прилетевшими в Кремль накануне 9 мая.

"Запланированные акции происходят ночью, когда никто не видит, ведь днем беспилотники можно сбить ЗРПК "Панцирь" по оптическому каналу — оптика его видит, захватывает цель и стреляет. Я так думаю, наши военные поздно получили команду, поздно выехали и лишь под утро запустили дроны. Вполне возможно, что это была "ответка" за Киев", — добавляет эксперт.

Основатель проекта A.Drones считает, что масштабный запуск БПЛА в сторону Москвы можно было сделать еще пару месяцев назад, но в таком случае акция должна быть оправдана и экономически, и с военной точки зрения.

"Должна быть четкая цель — к примеру, уничтожить штаб Министерства обороны РФ или тот же Сенатский дворец Владимира Путина, то есть важные государственные объекты. Но сегодняшняя утренняя операция готовилась наспех, в итоге получился смазанный эффект. Это больше политическое решение, чем военное", — уверен Касьянов.

Что об атаке беспилотников говорят в РФ

Руководитель российского Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин (сын известного политика и бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина) сообщил, что для атаки применили ранее неизвестные беспилотники, которые могут пролетать до 1000 км. По его словам, летательные аппараты, построенные по такой же схеме, использовали 26 мая при атаке на Краснодар.

При этом Рогозин опроверг информацию, что атаковавшие дроны были украинскими военными беспилотниками UJ-22 Airborne производства компании "Укрджет".

"Обратите внимание на диагональные балки внизу крыла — это так называемые подкосы, элемент конструктивно-силовой схемы самолета. У UJ-22 их нет, зато снятый на видео силуэт очень напоминает обычный частный самолет Cessna, каких в России сотни и кому, к счастью, пока никто летать не запрещает", — заявил Рогозин.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, заявил, что атака на российскую столицу является актом устрашения с целью посеять панику среди мирного населения.

"Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население", — сказал депутат.

Что еще известно об атаке на Москву и Подмосковье

По данным росСМИ, один из беспилотников попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98 (Москва), в результате чего были разрушены фасад и остекление дома.

"Житель дома на Ленинском проспекте в разговоре с агентством уточнил, что дрон прилетел в квартиру на 14 этаже, где находились три человека, взрыва не было, никто не пострадал. Третий беспилотник врезался в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве", — рассказал собеседник "РИА Новости".

Также российские медиа сообщают, что дроны с аэродинамической системой "утка" являются новыми, поскольку ранее украинские войска их не применяли. СМИ опубликовало фотографии обломков беспилотника и добавило, что внутри обнаружили кумулятивные заряды КЗ-6. Один такой заряд весит 3 кг, из которых 1,8 кг приходится на боевую часть — она способна пробивать 215 мм брони или 550 мм бетона. Согласно аналитикам Ukraine Weapons Tracker, россияне устанавливают КЗ-6 на свои дроны-камикадзе "Ланцет".

Напомним, Фокус писал, что в Москве на фоне массированной атаки беспилотниками заглушили спутниковую навигацию GPS. Утром в Москве перестали работать сервисы, которые используют спутниковую систему GPS, в том числе автомобильные навигаторы. Телеканал "360" показал видеозапись от пассажира автомобиля, на нем видно, что сигнал на онлайн-карте смартфона то появляется, то пропадает.