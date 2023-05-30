"Это акт устрашения": в Госдуме РФ высказались по поводу атаки БПЛА на Москву (фото)

Удар беспилотниками по столице РФ, считает депутат Андрей Картополов, в принципе был возможен потому, что Россия большая, и в ней всегда "найдется лазейка", чтобы обойти средства ПВО.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал атаку беспилотников на Москву. 30 мая в интервью РБК он заявил, что эта атака является актом устрашения с целью посеять панику среди мирного населения столицы РФ.

"Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население", — сказал депутат.

Картаполов также высказал свое мнение относительно того, почему удар беспилотниками по Москве в принципе стал возможным. По его словам, атака возможна в силу того, что Россия большая и всегда "найдется лазейка" для беспилотников, которые могут пролететь в обход средств ПВО.

"Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны", — отметил он.

Место атаки дронами домов на Ленинском проспекте в Москве. Фото: РБК

адры, снятые у одного из атакованных дронами домов в Москве. Фото: РБК

Московские правоохранители уносят обломки БПЛА в коробке. Фото: РБК

Происшествие также прокомментировал глава ИТ-комитета Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он заявил, что атака беспилотников на Москву – это "новая реальность, которую предстоит осознать". В связи с этим депутат призвал кардинально усилить меры обороны и безопасности, особенно в части противодействия БПЛА, а также "принимать наконец необходимые законы".

Картаполов же не сомневается в том, что российские военные способны противодействовать подобным атакам, поскольку дроны якобы не поразили ни один военный или государственный объект и не нанесли серьезных повреждений жилым домам.

Напомним, российские СМИ 30 мая сообщили об атаке БПЛА на Москву. В частности говорилось, что дроны атаковали две многоэтажки в Москве, мощные взрывы также прогремели в Подмосковье.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 30 мая прокомментировал удар беспилотниками по Москве. По его словам, столица РФ начинает постепенно погружаться в туман войны, а желающие большой войны теперь будут жить в состоянии опасности.