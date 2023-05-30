Не долетіли до резиденції Путіна: де падали випущені по Москві дрони

Безпілотник, що летів, знищили над частиною Рубльовки, де знаходяться держдачі та котеджі чиновників. Російські пропагандисти говорять про попадання дронів у житлові будинки, а у Міноборони РФ – про те, що "все збили".

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Дрон, що летів на Москву, знищили у 10 хвилинах їзди від резиденції президента Росії Володимира Путіна "Ново-Огарьово" в селі Усово. Про це повідомила у Telegram 30 травня російська незалежна журналістка Фаріда Рустамова.

"Один із безпілотників був збитий над підмосковним селом Роздори. Це частина Рубльовки, де знаходяться державні дачі, особисті будинки чиновників та бізнесменів. Резиденція Путіна "Ново-Огарево" (у селі Усово) — за 10 хвилин їзди", — зазначила вона.

Депутат Держдуми Росії Олександр Хінштейн 30 травня перерахував у Telegram місця падіння знищених дронів на території Підмосков'я.

Красногірський район:

село Іллінське,

село Тимошкіне.

Одинцовський район:

село Роздори,

село Ромашкове.

Істринський район:

селище Грінфілд.

Атака безпілотників на Москву: що відомо зараз

Російське медіа Shot підбило підсумки атаки по Москві. Перший дрон врізався у 25 поверх будинку на вулиці Атласова в Новій Москві — на 25, 24 і 23 поверхах вибито шибки, пошкоджено бетонну плиту перекриття.

Другий безпілотник врізався у вікно квартири на 16 поверсі житлового будинку на вулиці Профспілковій близько 5:20 за місцевим часом. У кімнаті була одна жінка, вона не постраждала. Дрон ніс кумулятивний заряд КЗ-6, залетів у квартиру і завдяки щасливому випадку не вибухнув.

"Такий заряд пробиває залізобетонні плити завтовшки до пів метра", — зазначили пропагандисти.

Третім за рахунком атакували 30-поверховий житловий будинок до 7:00 ранку на Ленінському проспекті. Дрон ніс три КЗ-6 і потрапив на 14-й поверх, 300 людей евакуювали. Очевидці повідомляли про збої в системі навігації у Москві після ранкової атаки безпілотників.

Поліції Москви та Московської області вводили план "Тайфун", що передбачає збирання особового складу. Міноборони Росії заявляло про атаку на Москву 8 дронів і звинуватило у цьому Київ.

За версією військових чиновників, три апарати подавили системи РЕБ, а п'ять знищили ЗРГК "Панцир-С" у Підмосков'ї.

Нагадаємо, що в Держдумі Росії називали атаку безпілотниками по Москві "акцією залякування мирного населення". А Хінштейн говорив про "нову реальність, яку треба усвідомити".

Фокус вже писав, що по Москві запускали український ударний дрон UJ-22 Airborne. Апарат вражає цілі на відстані до 800 км.