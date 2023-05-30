Не долетели до резиденции Путина: где падали выпущенные по Москве дроны

Летевший беспилотник уничтожили над частью Рублевки, где находятся госдачи и коттеджи чиновников. Российские пропагандисты говорят о попадании дронов в жилые дома, а в Минобороны РФ – что "все сбили".

Related video

Летевший на Москву дрон уничтожили в 10 минутах езды от резиденции президента России Владимира Путина "Ново-Огарево" в деревне Усово. Об этом сообщила в Telegram 30 мая российская независимая журналистка Фарида Рустамова.

"Один из беспилотников был сбит над подмосковной деревней Раздоры. Это часть Рублевки, где находятся государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов. Резиденция Путина "Ново-Огарево" (в деревне Усово) — в 10 минутах езды", — указала она.

Депутат Госдумы России Александр Хинштейн 30 мая перечислил в Telegram перечень мест падения уничтоженных дронов на территории Подмосковья.

Красногорский район:

село Ильинское,

деревня Тимошкино.

Одинцовский район:

деревня Раздоры,

деревня Ромашково.

Истринский район:

поселок Гринфилд.

Атака беспилотников на Москву: что известно на данный момент

Российское медиа Shot подвело итоги атаки по Москве. Первый дрон врезался в 25-й этаж дома на улице Атласова в Новой Москве — на 25, 24 и 23 этажах выбиты стекла, повреждена бетонная плита перекрытия.

Второй беспилотник врезался в окно квартиры на 16 этаже жилого дома на улице Профсоюзной около 5:20 по местному времени. В комнате была одна женщина, она не пострадала. Дрон нес кумулятивный заряд КЗ-6, залетел в квартиру и по счастливой случайности не взорвался.

"Такой заряд пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра", — указали пропагандисты.

Третьим по счету был атакован 30-этажный жилой дом к 7:00 утра на Ленинском проспекте. Дрон нес три КЗ-6 и попал в 14-й этаж, 300 человек эвакуировали. Очевидцы сообщали о сбоях в системе навигации в Москве после утренней атаки беспилотников.

Полиции Москвы и Московской области вводили план "Тайфун", предполагающий сбор личного состава. Минобороны России заявляло об атаке на Москву 8 дронов и обвинили в этом Киев.

По версии военных чиновников, три аппарата подавили средства РЭБ, а пять уничтожили ЗРПК "Панцирь-С" в Подмосковье.

Напомним, что в Госдуме России называли атаку беспилотниками по Москве "акцией по устрашению мирного населения". А Хинштейн говорил о "новой реальности, которую надо осознать".

Фокус уже писал, что по Москве запускали украинский ударный дрон UJ-22 Airborne. Аппарат поражает цели на расстоянии до 800 километров.