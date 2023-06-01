У Калузькій області вибухнув перероблений радянський дрон Ту-141 "Стриж", — росЗМІ

Російські експерти запевняють, що ЗСУ модифікували старий безпілотник, оснастивши його вибухівкою та додатковим баком для палива.

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Першого червня у Калузької області вибухнув радянський безпілотник Ту-141 "Стриж". Про це пише російське медіа Shot, посилаючись на експертів, які вивчають місце події.

За результатами первинного огляду місця падіння та уламків літального апарату росіяни припустили, що до них прилетів Ту-141 "Стриж", який переробили українські військові в дрон-камікадзе, наповнивши вибухівкою. Вони вважають, що завдяки додатковому паливному баку безпілотник може пролетіти до 1000 км.

Місце падіння БПЛА у Калузькій області

Shot зазначає, що уламки Ту-141 вже як мінімум двічі знаходили в Калузькій області: один 6 лютого зачепився за дерево в лісі, а другий 17 травня звалився біля траси А108 після поразки засобами протиповітряної оборони. Ще один такий БПЛА з вибухівкою 26 березня впав у місті Киреєвськ у сусідній Тульській області.

Уламок БПЛА на місці падіння у Калузькій області Фото: Скриншот

Раніше український військовий аналітик Роман Світан розповів, як інженери модернізували старі Ту-141 "Стриж". За його словами, з безпілотника вийняли обладнання для розвідки вагою близько 200 кг та парашут, встановивши на їхнє місце масивну бойову частину. Крім того, його "Стриж" оснастили сучасною апаратурою для навігації.

Першого червня в РФ заявили про перехоплення невідомого безпілотника в Калузької області. Літальний апарат упав у районі села Товаркове і вибухнув, утворивши вирву глибиною близько метра та діаметром близько 3-4 м, при цьому уламки розкидало на 100 м навколо.