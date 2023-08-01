Три типа БПЛА: эксперты выяснили, какие украинские дроны атаковали Россию, — NYT (фото)

У двух беспилотных летальных аппаратов, как пишет СМИ, были все технические характеристики, позволявшие нанести удар вглубь территории России.

Related video

По столице России могли ударить по крайней мере два дрона: "Бобер" и UJ-22. Об этом The New York Times написал в материале, опубликованном 31 июля.

Издание идентифицировало три типа беспилотников, которые использовались для поражения целей в России, в том числе в Москве. Для этого журналисты СМИ проанализировали видеосъемки полетов дронов, изображения прототипов и обломков БПЛА на земле, а также изучили интервью с экспертами и официальными лицами. После этого газете удалось точно назвать два из трех атакующих дронов. Третий дрон остался пока неустановленным.

Дрон "Бобер"

NYT пишет о том, что у этого беспилотного летального аппарата все технические характеристики позволяли нанести удар вглубь территории России. Эти дроны имеют дальность полета в 1000 километров. Беспилотник построен по аэродинамической схеме типа "утка", что позволяет технике быстро менять высоту полета для ухода от средств ПВО. Также "Бобер" запоминается благодаря горизонтальному оперению, установленному впереди основного крыла. Один такой дрон-камикадзе стоит в среднем $110 тысяч.

Издание также рассказывает историю создания беспилотника "Бобер". В конце декабря влиятельному лицу Игорю Лаченкову неожиданно позвонили представители службы военной разведки Украины и попросили его помочь в финансировании производства "дрона, который может летать очень далеко". Лаченков и его миллион подписчиков в Telegram смогли собрать 20 миллионов гривен

Пять месяцев спустя — и всего через неделю после первой атаки беспилотников на Кремль 3 мая — Лаченков поблагодарил своих последователей за достижение их цели по сбору средств. Он прикрепил три фотографии себя рядом с ранее невиданным дроном, который назвал "Бобром".

По информации медиа, беспилотник "Бобер" также мог наносить удары по территории России Фото: Телеграмм-канал "Лачен пише"

Беспилотник UJ-22 Airborne

Об UJ-22 Airborne есть больше публичной информации, чем о предыдущем дроне. Беспилотник может летать в течение шести часов на дальность 500 миль, что позволяет ему преодолевать расстояние от приграничных регионов Украины до Москвы. Кроме того NYT проанализировал имеющиеся фотографии с места приземления дронов в РФ и пришел к выводу, что по крайней мере три экземпляра UJ-22 упали или были сбиты.

Одним из БПЛА, который атаковал Москву, может быть UJ-22 Airborne

Напомним, ранее в росСМИ появилась информация о том, что дроны-камикадзе, атаковавшие Москву, прилетели из Украины. Россияне уверяют, что системы противовоздушной обороны поразили вражеские беспилотники.

Ранее мы также писали о том, что удары по Москве могли навредить производству боевых дронов в России. В поврежденной башне "Москва-Сити" находится Минпромторг РФ, который курирует сборку российских разведывательно-ударных беспилотников "Форпост".