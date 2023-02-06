"Бавовна" в РФ: пропагандисты отчитались о сбитии украинского БПЛА под Калугой (фото)

В российском телеграм-канале уверяют, что вражеская ПВО сбила советский беспилотник Ту-141 "Стриж", который ВСУ якобы использовали в качестве дрона-камикадзе.

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Российские пропагандисты заявили, что в небе над Калужской областью российская ПВО сбила советский беспилотник Ту-141 "Стриж". Об этом 6 февраля пишет российский телеграм-канал SHOT.

"Украинский дрон-диверсант был сбит суперсовременной системой ПВО "Калужский лесочек". По нашим данным, предварительно, беспилотник шел на предельно малой высоте, врезался в макушку одного из деревьев, получил повреждения и еще несколько сотен метров "бороздил" между стволов и веток, пока не рухнул на землю", — сообщают пропагандисты.

Кроме того, в российском телеграм-канале сообщили, что на месте крушения БПЛА обнаружили авиабомбу ОФАБ-100-120 — осколочно-фугасный боеприпас, начиненный 46 кг взрывчатки и поражающими элементами.

Фото: Скриншот из Telegram

"Бомба была разработана и принята на вооружение в середине 50-х годов в СССР. При ее взрыве образуется пятиметровая воронка, а осколки могут разлетаться в радиусе 100 метров. Судя по всему, из-за низкой высоты полета бомба не сработала и взрыва не произошло. В советских (и украинских) ВВС этот боеприпас входил в стандартное вооружение штурмовиков Су-24 и Су-25, а также мог применяться с истребителей Су-27 и МиГ-29", — добавили пропагандисты.

Россияне уверяют, что беспилотник принадлежит Украине — ранее БПЛА такой же модели упал в столице Хорватии Загребе в марте прошлого года. Как заявляют пропагандистские СМИ, "Стриж" является ударным беспилотником, но в Вооруженных силах Украины его якобы переделывают в дрон-камикадзе.

"Вытаскивают все оборудование, на его место устанавливают взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива, чтоб летел подальше. Потом запускают. Дальность полета — 1000 километров", — пишут росСМИ.

В Калужской области в небе взорвался БПЛА

Напомним, 6 февраля сообщалось, что в небе над Калужской областью взорвался беспилотник.

"Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник", — сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Также напомним, 5 февраля в Госпогранслужбе сообщили, что в Донецкой области украинские пограничники сбили российский беспилотник, на который захватчики нанесли нецензурную надпись.

Ранее, 2 февраля, в Соединенных Штатах впервые опубликовали результаты испытаний беспилотника XQ-58A Valkyrie, которому для своего старта не нужна взлетная полоса.