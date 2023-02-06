"Бавовна" в РФ: пропагандисти прозвітували про збиття українського БПЛА під Калугою (фото)

У російському телеграм-каналі запевняють, що ворожа ППО збила радянський безпілотник Ту-141 "Стриж", який ЗСУ нібито використовували як дрон-камікадзе.

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Російські пропагандисти заявили, що в небі над Калузькою областю російська ППО збила радянський безпілотник Ту-141 "Стриж". Про це 6 лютого пише російський телеграм-канал SHOT.

"Український дрон-диверсант був збитий суперсучасною системою ППО "Калужский лесочек". За нашими даними, попередньо, безпілотник йшов на гранично малій висоті, врізався у верхівку одного з дерев, отримав пошкодження і ще кілька сотень метрів "борознив" між стовбурів і гілок, поки не впав на землю", — повідомляють пропагандисти.

Крім того, в російському телеграм-каналі повідомили, що на місці аварії БПЛА виявили авіабомбу ОФАБ-100-120 — осколково-фугасний боєприпас, начинений 46 кг вибухівки та уражальними елементами.

Фото: Скриншот из Telegram

"Бомба була розроблена і взята на озброєння в середині 50-х років в СРСР. Після її вибуху утворюється п'ятиметрова вирва, а уламки можуть розлітатися в радіусі 100 метрів. Судячи з усього, через низьку висоту польоту бомба не спрацювала і вибуху не сталося. У радянських (та українських) ВПС цей боєприпас входив у стандартне озброєння штурмовиків Су-24 та Су-25, а також міг застосовуватися з винищувачів Су-27 та МіГ-29", — додали пропагандисти.

Росіяни запевняють, що безпілотник належить Україні — раніше БПЛА такої моделі впав у столиці Хорватії Загребі в березні минулого року. Як заявляють пропагандистські ЗМІ, "Стриж" є ударним безпілотником, але в Збройних силах його нібито переробляють на дрон-камікадзе.

"Витягують все обладнання, на його місце встановлюють вибухівку, уражальні елементи і додатковий бак для палива, щоб летів подалі. Потім запускають. Дальність польоту — 1 000 кілометрів", — пишуть росЗМІ.

У Калузькій області у небі вибухнув БПЛА

Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що в небі над Калузькою областю вибухнув безпілотник.

"Сьогодні вночі мешканці околиць Калуги чули вибух. Встановлено, що о п'ятій ранку в лісі неподалік міста у повітрі на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник", — повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша.

Також нагадаємо, 5 лютого у Держприкордонслужбі повідомили, що в Донецькій області українські прикордонники збили російський безпілотник, на який загарбники нанесли нецензурний напис.

Раніше, 2 лютого, у Сполучених Штатах уперше опублікували результати випробувань безпілотника XQ-58A Valkyrie, котрому для свого старту не потрібна злітна смуга.