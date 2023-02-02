Гігантський БПЛА Valkyrie проходить випробування: він може злетіти звідки завгодно (відео)

Американські ВПС можуть включити XQ-58A Valkyrie у свій масштабний проєкт Killer Drone.

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У Сполучених Штатах вперше опубліковано результати випробувань безпілотника XQ-58A Valkyrie, якому для свого старту не потрібна злітна смуга, пише Interesting Engineering. Величезний бойовий дрон розміром із винищувач розроблений у Сан-Дієго компанією Kratos Defense and Security Solutions.

Головною особливістю дрона-гіганта, окрім відсутності необхідності у злітній смузі, є можливість його неодноразового використання та модульного переоснащення для різних бойових завдань. Наприклад, XQ-58A Valkyrie, який запускається з рухомої платформи, можна оснастити як розвідувальними, так і бойовими системами. Послужить БПЛА і як засіб радіолокаційної боротьби або ретранслятора зв'язку.

[ + – ] XQ-58A Valkyrie сідає на землю за допомогою парашутів Фото: ВПС США

Але найцікавішою "фішкою", мабуть, є те, що дрон-гігант несе у своєму корпусі безпілотник меншого розміру, який може бути запущений прямо з борту "Валькірії".

Що стосується технічних характеристик новинка, то XQ-58A Valkyrie має дальність польоту майже 5600 км і здатний піднятися в стратосферу на 14 км над землею. Стартує дрон за допомогою ракетних двигунів, а потім у роботу підключається основний двигун. Приземляється БПЛА з використанням спеціальних парашутів, після чого дрон можна завантажити на платформу, перевезти у потрібне місце та знову запустити. Під час навчань, що імітують втрату зв'язку, безпілотник продемонстрував здатність автономно орієнтуватися на задану точку та приземлятися у межах цільової зони.

[ + – ] XQ-58A Valkyrie може працювати в парі з винищувачами F-16 Фото: ВПС США

А ще XQ-58A вміє працювати у парі із винищувачами F-16. За результатами випробувань "Валькірія" дуже сподобалася військовим США і вони планує включити цей БПЛА до свого глобального проєкту Killer Drone, у боротьбі з безпілотниками ворога.

[ + – ] XQ-58A Valkyrie демонстраційний політ

Раніше Фокус писав, що британці дуже бояться дронів-шпигунів і розгортають захист від них біля об'єктів інфраструктури.