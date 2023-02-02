Гигантский БПЛА Valkyrie проходит испытания: он может взлететь откуда угодно (видео)

Американские ВВС могут включить XQ-58A Valkyrie в свой масштабный проект Killer Drone.

Related video

В Соединенных Штатах впервые опубликованы результаты испытаний беспилотника XQ-58A Valkyrie, которому для своего старта не нужна взлетная полоса, пишет Interesting Engineering. Огромный боевой дрон размером с истребитель разработан в Сан-Диего компанией Kratos Defense and Security Solutions.

Главными особенностями дрона-гиганта, помимо отсутствия необходимости во взлетной полосе, является возможность его неоднократного использования и модульного переоснащения для различных боевых задач. Например, XQ-58A Valkyrie, который запускается с подвижной платформы, можно оснастить как разведывательными, так и боевыми системами. Послужит БПЛА и в качестве средства радиолокационной борьбы или ретранслятора связи.

[ + – ] XQ-58A Valkyrie садится на землю с помощью парашютов Фото: ВВС США

Но самой любопытной "фишкой", пожалуй, является то, что дрон-гигант несет в своем корпусе беспилотник меньшего размера, который может быть запущен прямо с борта "Валькирии".

Что касается технических характеристик новинка, то XQ-58A Valkyrie имеет дальность полета почти 5 600 км и способен подняться в стратосферу на 14 км над землей. Стартует дрон с помощью ракетных двигателей, а затем в работу подключается основной двигатель. Приземляется БПЛА с использованием специальных парашютов, после чего дрон можно погрузить на платформу, перевезти в нужное место и снова запустить. В ходе учений, имитирующих потерю связи, беспилотник продемонстрировал способность автономно ориентироваться на заданную точку и приземляться в пределах целевой зоны.

[ + – ] XQ-58A Valkyrie может работать в паре с истребителями F-16 Фото: ВВС США

А еще XQ-58A умеет работать в паре с истребителями F-16. По результатам испытаний "Валькирия" очень приглянулась военным США и они планирует включить этот БПЛА в свой глобальный проект Killer Drone, по борьбе с беспилотниками врага.

[ + – ] XQ-58A Valkyrie демонстрационный полет

Ранее Фокус писал, что британцы очень боятся дронов-шпионов и разворачивают защиту от них около объектов инфраструктуры.