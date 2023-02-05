"Kiss my *ss": на Донбасі збили БПЛА росіян із нецензурним написом (фото)

Ворожий безпілотник, як стверджують прикордонники, вів аеророзвідку та коригував удари по позиціях Сил оборони на Донеччині.

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У Донецькій області українські прикордонники "приземлили" російський безпілотник, на який загарбники нанесли нецензурний напис. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що ворожий безпілотник належав одному з артилерійських підрозділів ЗС РФ.

За допомогою БПЛА, як стверджують у Держприкордонслужбі, російські військовослужбовці вели аеророзвідку та коригували удари по позиціях Сил оборони в Донецькій області.

"Захисники приземлили дрон зі стрілецької та групової зброї. З втратою аеророзвідки точність ворожих обстрілів знизилася, а пізніше ведення вогню взагалі припинилося", — йдеться у повідомленні силового відомства.

Цікаво, що росіяни нанесли на свій розвідувальний дрон нецензурну фразу англійською мовою — "Kiss my *ss".

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Зазначимо, що російські загарбники давно застосовують тактику, запускаючи снаряди та безпілотники, на які завчасно були нанесені якісь написи. Так, напередодні Нового року ЗС РФ атакувала Київ дронами-камікадзе, намагаючись пошкодити об'єкти інфраструктури. На один з іранських безпілотників росіяни нанесли напис "З Новим роком" і малюнки у вигляді ялинкової іграшки та коробки-подарунка.

Навесні 2022 року російські війська здійснили ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська, внаслідок чого загинуло понад 60 людей. На випущену в напрямку міста ракету "Точка-У" загарбники нанесли напис "За дітей".