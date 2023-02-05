"Kiss my *ss": на Донбассе сбили БПЛА россиян с нецензурной надписью (фото)

Вражеский беспилотник, как утверждают пограничники, вел аэроразведку и корректировал удары по позициям Сил обороны на Донетчине.

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В Донецкой области украинские пограничники "приземлили" российский беспилотник, на который захватчики нанесли нецензурную надпись. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы.

Сообщается, что вражеский беспилотник принадлежал одному из артиллерийских подразделений ВС РФ.

С помощью БПЛА, как утверждают в Госпогранслужбе, российские военнослужащие вели аэроразведку и корректировали удары по позициям Сил обороны в Донецкой области.

"Защитники приземлили дрон из стрелкового и группового оружия. С потерей аэроразведки точность вражеских обстрелов снизилась, а позже ведение огня вообще прекратилось", — говорится в сообщении силового ведомства.

Примечательно, что россияне нанесли на свой разведывательный дрон нецензурную фразу на английском языке — "Kiss my *ss".

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Отметим, что российские захватчики давно применяют тактику, запуская снаряды и беспилотники, на которые заранее были нанесены какие-то надписи. Так, в канун Нового года ВС РФ атаковали Киев дронами-камикадзе, пытаясь повредить объекты инфраструктуры. На один из иранских беспилотников россияне нанесли надпись "С Новым годом" и рисунки в виде елочной игрушки и коробки-подарка.

Весной 2022 года российские войска осуществили ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате чего погибли более 60 человек. На выпущенную в направлении города ракету "Точка-У" захватчики нанесли надпись "За детей".