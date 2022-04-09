Удар по Краматорску ракетой "Точка-У" нанесли ВС России, - Пентагон

По состоянию на вечер 8 апреля было известно о 52 погибших, среди которых пятеро – дети.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Минобороны США подтвердили, что 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесли удар ракетой "Точка-У" именно российские военные. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона на закрытом брифинге для журналистов, пишет Радио Свобода.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы не купились на заявления России, что это не они нанесли ракетный удар. Сначала они заявили об успешном обстреле, а потом начали отрицать это, как только стало известно о последствиях попадания ракеты", — сообщил чиновник Минобороны США.

По данным Пентагона, ВС РФ собирается задействовать в наступлении на Краматорск 18-ю мотострелковую дивизию.

"Это подразделение сформировано в 2021 году. Оно состоит из 3 мотопехотных полков и одного бронетанкового. По нашим данным осуществляется перемещение подразделений в направлении Краматорска", — говорят в Минбороны США.

В военном ведомстве заявили, что наступление будет идти как раз на железнодорожный вокзал, по которому попала ракета. Ведь это главный железнодорожный узел восточной части Украины и стратегическая позиция.

[ + – ] Украинские силовики возле фрагмента ракеты "Точка У" после удара по вокзалу Краматорска с надписью "За детей" Фото: Радио Свобода

По словам чиновника Пентагона, сейчас Россия перебрасывает свои подразделения к городам РФ Белгород и Валуйки, который находится юго-восточнее Белгорода, чтобы наступать дальше на территорию Украины с северной части Донбасса. В Пентагоне также заявили, что с начала полномасштабной войны против Украины, ВС РФ уже выпустили по нашей территории 1500 ракет.

Американский военный чиновник также заявил о том, что в России началась мобилизация 60 тысяч резервистов. Но пока не понятно насколько она будет успешной, говорят в Пентагоне.

8 апреля войска РФ нанесли удар ракетой "Точка У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где началась эвакуация мирного населения. В время удара на вокзале находилось около 4 тысяч человек. По состоянию на вечер 8 апреля было известно о 52 погибших, среди которых пятеро – дети.

Сразу же после обстрела Краматорска, в нескольких российских Telegram-каналах появилась информация о том, что ракетный удар был нанесен по позициям ВСУ. Но вскоре эти сообщения отредактировали, и Москва заявила, что не имеет отношения к ракетному удару по вокзалу Краматорска.

[ + – ] Сразу же после обстрела Краматорска, в нескольких российских Telegram-каналах появилась информация о том, что ракетный удар был нанесен по позициям ВСУ Фото: Скриншот

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 апреля, что в ВС РФ нет на вооружении ракет "Точка У" и что никааких боевых задач у россиян в этом городе не было и не планировалось на этот день.

Фокус писал о том, что по информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленка, удар россиян по вокзалу в Краматорске был целенаправленным, ведь они знали об эвакуации мирных жителей.

Фокус также подробно писал о ситуации в Краматорске после нанесения ракетного удара, и о том, что в российском Telegram-канале 7 апреля появилась информация для жителей Краматорска с рекомендацией не эвакуироваться железной дорогой.

Напоминаем, что мэр Краматорска Александр Гончаренко объявил экстренную эвакуацию жителей города автомобильным транспортом.

Как уже сообщал Фокус расследователи CIT отвергли версию об обстреле Краматорска со стороны ВСУ, на которой настаивала Россия. Они предоставили свои доводы, которые доказывают, что ракета "Точка У" была запущена российскими военными.