В Краматорске объявлена экстренная эвакуация, — мэр города

По словам Александра Гончаренко, эвакуация будет проводится коммунальным и частным транспортом. В связи с этим власти срочно ищут 30-40 водителей.

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Мэр Краматорска Александр Гончаренко в пятницу, 8 апреля, во время онлайн-брифинга заявил, что жителей Донецкой области будут в срочном порядке эвакуировать на автотранспорте. Об этом сообщает канал Украина 24.

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"Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей необходимо по состоянию на сегодняшний день", — сказал Гончаренко.

По словам мэра, после ракетного удара по вокзалу Краматорска эвакуация из города будет проводится по-другому.

"Сейчас переходим на другой режим. Будем эвакуировать из Краматорска всех, кто хочет и кто доедет до нашего города. Будем перевозить в более безопасные места", — объяснил городской голова.

Ранее Фокус сообщал, что в пятницу, 8 апреля, ВС РФ выпустили две ракеты по ж/д вокзалу в Краматорске Донецкой области, где к пол-одиннадцатого утра собрались порядка четырех тысяч гражданских лиц. В результате погибли по меньшей мере 50 человек. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, это был целенаправленный удар, потому что россияне знали о запланированной эвакуации гражданских лиц.