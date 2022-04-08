У Краматорську оголошено екстрену евакуацію, — мер міста
За словами Олександра Гончаренка, евакуацію проводитимуть комунальним і приватним транспортом. У зв'язку з цим влада терміново шукає 30-40 водіїв.
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Мер Краматорська Олександр Гончаренко в п'ятницю, 8 квітня, під час онлайн-брифінгу заявив, що мешканців Донецької області терміново евакуюватимуть на автотранспорті. Про це повідомляє канал "Україна 24".
"Сьогодні розпочинаємо екстрену евакуацію людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв необхідно станом на сьогодні", — сказав Гончаренко.
За словами мера, після ракетного удару по вокзалу Краматорська евакуацію з міста проводитимуть по-іншому.
"Зараз переходимо на інший режим. Будемо евакуювати з Краматорська всіх, хто хоче і хто доїде до нашого міста. Перевозитимемо в безпечніші місця", — пояснив міський голова.
Раніше Фокус повідомляв, що в п'ятницю, 8 квітня, ЗС РФ випустили дві ракети по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області, де до пів на одинадцяту ранку зібралися близько чотирьох тисяч цивільних осіб. У результаті загинули щонайменше 50 людей. За словами голови Донецької ОВ Павла Кириленка, це був цілеспрямований удар, бо росіяни знали про заплановану евакуацію цивільних осіб.