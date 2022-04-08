У Краматорську оголошено екстрену евакуацію, — мер міста

За словами Олександра Гончаренка, евакуацію проводитимуть комунальним і приватним транспортом. У зв'язку з цим влада терміново шукає 30-40 водіїв.

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Мер Краматорська Олександр Гончаренко в п'ятницю, 8 квітня, під час онлайн-брифінгу заявив, що мешканців Донецької області терміново евакуюватимуть на автотранспорті. Про це повідомляє канал "Україна 24".

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"Сьогодні розпочинаємо екстрену евакуацію людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв необхідно станом на сьогодні", — сказав Гончаренко.

За словами мера, після ракетного удару по вокзалу Краматорська евакуацію з міста проводитимуть по-іншому.

"Зараз переходимо на інший режим. Будемо евакуювати з Краматорська всіх, хто хоче і хто доїде до нашого міста. Перевозитимемо в безпечніші місця", — пояснив міський голова.

Раніше Фокус повідомляв, що в п'ятницю, 8 квітня, ЗС РФ випустили дві ракети по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області, де до пів на одинадцяту ранку зібралися близько чотирьох тисяч цивільних осіб. У результаті загинули щонайменше 50 людей. За словами голови Донецької ОВ Павла Кириленка, це був цілеспрямований удар, бо росіяни знали про заплановану евакуацію цивільних осіб.