У небі над Калузькою областю вибухнув непізнаний безпілотник: що відомо (відео)

Безпілотник вибухнув біля лісу на висоті приблизно 50 метрів. Передбачається, що дрон летів у бік одного з військових об'єктів регіону.

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У Калузькій області РФ у небі вибухнув БПЛА. Як повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша у своєму Telegram, 6 лютого приблизно о 5 годині ранку місцеві жителі почули гучний вибух.

"Сьогодні вночі мешканці околиць Калуги чули бавовну. Встановлено, що о п'ятій ранку в лісі неподалік міста в повітрі на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник", — повідомив чиновник.

За його словами, внаслідок події ніхто не постраждав. Також відсутні будь-які пошкодження об'єктів інфраструктури.

За інформацією агентства РБК, вибух стався на висоті 50 метрів у районі лісу. Офіційні джерела поки не повідомляють, чий безпілотник вибухнув під Калугою, а також куди і з якою метою він прилетів, проте за іншими даними БПЛА тримав курс на один із військових об'єктів регіону.

Нині на місці події працюють представники силових структур. Співробітники компетентних органів з'ясовують всі обставини інциденту, що відбувся, повідомив Шапша.

Це не перший інцидент з безпілотником, що вибухнув на території Калузької області. Нагадаємо, 12 жовтня у південній частині регіону російські ППО збили невідомий БПЛА, після чого користувачі мережі запитали в губернатора області, як дрон пролетів непоміченим по територіях сусідніх областей.

Раніше повідомлялося, що вчені з Центральноукраїнського національного технічного університету модифікували бойовий дрон для ЗСУ. Тепер безпілотник має новий корпус і систему скидання боєприпасів.