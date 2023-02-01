Удвічі більше "бавовни": українські вчені покращили дрони для ЗСУ новим механізмом

Інженери зробили для гексакоптера одного з підрозділів ЗСУ новий корпус і систему скидання боєприпасів.

Related video

Учені з Центральноукраїнського національного технічного університету (ЦНТУ) в місті Кропивницький модифікували бойовий дрон для українських військових. Вони презентували результат своєї роботи на сайті навчального закладу.

Студент-старшокурсник, який служить у ЗСУ, звернувся до співробітників університету з проханням покращити мультикоптер для потреб свого підрозділу, оснастивши його новим механізмом для скидання боєприпасів ВОГ. Раніше військові користувалися системою, розрахованою на дві гранати ВОГ, яку розробив випускник ЦНТУ Олександр Кузьмін, але його виявилося замало, тож бійці попросили збільшити боєзапас до чотирьох снарядів, зберігши розміри, вагу та балансування.

Співробітники кафедри машинобудування, мехатроніки та робототехніки виконали замовлення ЗСУ. Вони провели розрахунки, підібрали відповідні матеріали та зробили 3D-модель механізму скидання на чотири гранати, а також новий корпус для БПЛА. Під час випробувань інженери імітували надходження сигналу, яким захоплення, що утримують боєприпаси, повинні відкриватися в правильній послідовності, зберігаючи баланс під час польоту. 31 грудня безпілотник повернули на передову.

"Усе працює. Запропонована спеціалістами кафедри ММРТ конструкція механізму військовим сподобалася, — звітувала пресслужба ЦНТУ. — Військові одного з підрозділів Збройних сил України тепер зможуть скидати на голови окупантів удвічі більше боєприпасів ВОГ завдяки модифікації їхнього дрона".

Раніше писали, як студенти технологічного хабу в Чернівцях збирають дрони й іншу техніку для військових. Серед іншого вони виготовляють системи скидання боєприпасів і павербанки, необхідні для зарядки пристроїв у польових умовах.

Повідомляли також, що українські умільці зібрали дрони для ЗСУ з пінопласту й монтажної піни. Собівартість таких апаратів, включаючи електроніку, становить близько $100. Такими одноразовими БПЛА на фронті користуються бійці добровольчого батальйону "Сонечко", скидаючи саморобні бомби з дробом.