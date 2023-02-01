Вдвое больше "бавовны": украинские ученые улучшили дроны для ВСУ новым механизмом

Инженеры сделали для гексакоптера одного из подразделений ВСУ новый корпус и систему сброса боеприпасов.

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Ученые из Центральноукраинского национального технического университета (ЦНТУ) в городе Кропивницкий модифицировали боевой дрон для украинских военных. Они представили результат своей работы на сайте учебного заведения.

Студент-старшекурсник, который служит в ВСУ, обратился к сотрудникам университета с просьбой улучшить мультикоптер для нужд своего подразделения, оснастив его новым механизмом для сброса боеприпасов ВОГ. Раньше военные пользовались системой, рассчитанной на две гранаты ВОГ, которую разработал выпускник ЦНТУ Александр Кузьмин, но его оказалось недостаточно, поэтому бойцы попросили увеличить боезапас до четырех снарядов, сохранив размеры, вес и балансировку.

Сотрудники кафедры машиностроения, мехатроники и робототехники выполнили заказ ВСУ. Они провели расчеты, подобрали подходящие материалы и сделали 3D-модель механизма сброса на четыре гранаты, а также новый корпус для БПЛА. Во время испытаний инженеры имитировали поступление сигнала, по которому захваты, удерживающие боеприпасы, должны открываться в правильной последовательности, сохраняя баланс во время полета. 31 декабря беспилотник вернули на передовую.

"Все работает. Предложенная специалистами кафедры ММРТ конструкция механизма военным понравилась", — отчиталась пресс-служба ЦНТУ. — "Военные одного из подразделений Вооруженных Сил Украины теперь смогут сбрасывать на головы оккупантов вдвое больше боеприпасов ВОГ благодаря модификации их дрона".

Ранее писали, как студенты технологического хаба в Черновцах собирают дроны и другую технику для военных. Среди прочего, они изготавливают системы сброса боеприпасов и пауербанки, необходимые для зарядки устройств в полевых условиях.

Сообщали также, что украинские умельцы собрали дроны для ВСУ из пенопласта и монтажной пены. Себестоимость таких аппаратов, включая электронику, составляет всего около $100. Такими одноразовыми БПЛА на фронте пользуются бойцы добровольческого батальона "Солнышко", сбрасывая самодельные бомбы с дробью.