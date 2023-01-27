Дроны-убийцы, рации и повербанки: как украинские студенты помогают ВСУ (видео)

За месяц юные инженеры изготовили пять БПЛА с системами сброса гранат, которые будут уничтожать оккупантов под Бахмутом.

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В Черновцах студенты технологического хаба cобирают технику, необходимую военным. Глава общественной организации "Фонд символы" Андрей Гевьюк рассказал об этом "Украинскому радио".

Молодые украинцы приходят в мастерскую после работы или учебы, чтобы делать дроны, рации, павербанки, печатать детали на 3D-принтере или создавать программное обеспечение. Они разделились по направлениям, чтобы не мешать друг другу.

[ + – ] Юные инженеры Фото: Суспільне

"Материалов и людей хватает. Сейчас производим пять дронов и три павербанка, да еще пять систем сброса для дронов. Для меня это практика и помощь в тылу", — рассказах Иван Скрипниченко, который учится в политехническом колледже.

Беспилотниками в хабе занялись по просьбе знакомых военнослужащих из территориальной обороны, присылавших аппараты для ремонта. Они пожаловались, что БПЛА постоянно ломаются, а чинить их в Черновцах практически некому. Вскоре на базе технологического хаба сформировались несколько команд из местных студентов, некоторые из них уже имели опыт сборки дронов, например, спортивных.

Разработчики постоянно консультируются с военными, чтобы оценить эффективность техники. Как признал Андрей Гевьюк, дроны-камикадзе получились не такими эффективными, как рассчитывали конструкторы, в некоторых случаях даже при прямом попадании они не убивают российских солдат, хотя наносит повреждения и выбивает из строя.

"Есть друзья, которые донатят или приносят детали, например платы для дронов за 250 гривен. Собрать простой дрон стоит до 1000 гривен. Он может служить дроном-камикадзе, но его эффективность низка. Мы хотим туда установить камеру или еще что-то, и стоимость начинает расти", — поделился Гевьюк.

На 3D-принтерах печатают системы сброса для БПЛА и пластиковые стабилизаторы, позволяющие гранатам и бомбам точнее лететь в цель с большой высоты. Одна деталь должна непрерывно печататься до шести часов, поэтому если свет не вовремя отключают, их приходится выбрасывать. С начала 2023 года мастера собрали уже пять беспилотников, оснащенных системами сброса, которые передадут подразделениям на Бахмутском и Харьковском направлении.

[ + – ] Система сброса боеприпасов для дрона Фото: Суспільне

Родители многих студентов сейчас воюют на фронте и сообщают о потребностях ВСУ. Так они рассказали о нехватке раций, и молодые инженеры начали их делать. Рыночная стоимость одной рации составляет около 20-30 тысяч гривен, а в технологическом хабе их делают за 10 тысяч.

Павербанки для военных делают, используя аккумуляторы от использованных электронных сигарет — 20 таких обеспечивают до семи часов работы. Батареи также подходят для дронов и раций. У ВСУ большая потребность в зарядных станциях, и черновицкие студенты готовы их производить, но нуждаются в деталях и инструментах. По их подсчетам, одна такая станция обойдется в 4000 грн.

[ + – ] Детали для создания повербанка Фото: Суспільне

Ранее писали, как волонтеры ремонтируют дроны для ВСУ в Черкассах. Переселенец из Мариуполя Андрей Гежа вместе с женой и командой других мариупольцев оборудовал мастерскую, где беспилотникам заменяют поврежденные детали, а затем отправляют их обратно в зону боевых действий.