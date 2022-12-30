"Реанимация для дронов": как волонтеры восстанавливают сбитые БПЛА для ВСУ (видео)

Хрупкие летательные аппараты часто ломаются или сбиваются врагом, а ремонт обходится в 30 раз дешевле покупки новых.

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В Черкассах переселенцы из других регионов ремонтируют беспилотники, пострадавшие на фронте. Журналисты "5 канала" рассказали, как это происходит.

Андрей Гежа из Мариуполя с 2014 года, когда началась война с Россией, помогает военным с ремонтом техники. Раньше он чинил генераторы, а после полномасштабного вторжения занялся беспилотниками. Поначалу он не разбирался в них, но нашел других мариупольцев, которые работали с аграрными дронами. В первое время ремонт занимал много времени, потому что нужно было изучать конструкции аппаратов и то, как разбирать и собирать их обратно.

"Сейчас все делается очень быстро, уже по симптомам знаешь, что нужно делать", — рассказал Гежа.

[ + – ] Андрей Гежа ремонтирует дроны Фото: Скриншот/5 канал

Дроны являются довольно хрупкими устройствами, на передовой они часто попадают под вражеский огонь, теряются, сносятся ветром, падают. Постоянно покупать новые денег не напасешься, ведь один квадрокоптер стоит до $3000, а ремонт обходится менее чем в $100. Чаще всего ломаются подвесы к камерам, моторы и ножки.

БПЛА, которые слишком сильно пострадали и не подлежат восстановлению, разбирают на запчасти. К примеру, если дрон упал в воду, то в 99% электроники "погибает", однако части корпуса можно переставить на поврежденные устройства такой же модели.

Вместе с Андреем ремонтом дронов занимается его жена Ирина, которая работает с волонтерами и заказывает комплектующие из других стран. С начала войны детали для БПЛА стали очень востребованными, и в Украине их найти практически невозможно.

Военные отправляют поврежденные дроны в Черкассы по почте, Андрей Гежа чинит их в мастерской, тестирует и отправляет коллегам в Запорожье. Там волонтеры более тщательно проверяют возможности БПЛА в полете, а полностью готовые передают подразделениям ВСУ на передовой.

"Поднимали отремонтированный дрон — и бдительные соседи увидели, вызвали полицию. Приехала полиция, слава Богу, у нас уже были налажены связи", — поделилась Ирина.

Ранее эксперт Валерий Яковенко рассказал, как изменилось производство беспилотников в Украине с начала войны. Только за последний месяц Минобороны приняло на вооружение более десяти новых моделей, некоторые уже запущены в массовое производство.