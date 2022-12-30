"Реанімація для дронів": як волонтери відновлюють збиті БПЛА для ЗСУ (відео)

Крихкі літальні апарати часто ламаються або їх збиває ворог, а ремонт обходиться в 30 разів дешевше за купівлю нових.

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У Черкасах переселенці з інших регіонів ремонтують безпілотники, які постраждали на фронті. Журналісти "5 каналу" розповіли, як це відбувається.

Андрій Гежа з Маріуполя з 2014 року, коли розпочалася війна з Росією, допомагає військовим із ремонтом техніки. Раніше він лагодив генератори, а після повномасштабного вторгнення зайнявся безпілотниками. Спочатку він не знався на них, але знайшов інших маріупольців, які працювали з аграрними дронами. Спочатку ремонт займав багато часу, тому що потрібно було вивчати конструкції апаратів і те, як розбирати і збирати їх назад.

"Наразі все робиться дуже швидко, вже за симптомами знаєш, що потрібно робити", — розповів Гежа.

[ + – ] Андрій Гежа ремонтує дрони Фото: Скриншот/5 канал

Дрони є досить тендітніми пристроями, на передовій вони часто потрапляють під ворожий вогонь, губляться, зносяться вітром, падають. Постійно купувати нові гроші не напасешся, адже один квадрокоптер коштує до $3000, а ремонт коштує менш ніж $100. Найчастіше ламаються підвіси до камер, мотори та ніжки.

БПЛА, які дуже постраждали і не підлягають відновленню, розбирають на запчастини. Наприклад, якщо дрон впав у воду, то 99% електроніки "гине", проте частини корпусу можна переставити на пошкоджені пристрої такої ж моделі.

Разом із Андрієм ремонтом дронів займається його дружина Ірина, яка працює з волонтерами та замовляє комплектуючі з інших країн. З початку війни деталі для БПЛА стали дуже потрібними, і в Україні їх знайти практично неможливо.

Військові відправляють пошкоджені дрони до Черкас поштою, Андрій Гежа лагодить їх у майстерні, тестує та відправляє колегам до Запоріжжя. Там волонтери ретельніше перевіряють можливості БПЛА у польоті, а повністю готові передають підрозділам ЗСУ на передовий.

"Піднімали відремонтований дрон — і пильні сусіди побачили, викликали поліцію. Приїхала поліція, слава Богу, у нас вже були налагоджені зв'язки", — поділилася Ірина.

Раніше експерт Валерій Яковенко розповів як змінилося виробництво безпілотників в Україні з початку війни. Тільки за останній місяць Міноборони прийняло на озброєння понад десять нових моделей, дехто вже запущений у масове виробництво.