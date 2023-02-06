В небе над Калужской областью взорвался неопозанный беспилотник: что известно (видео)

Беспилотник взорвался в районе леса на высоте около 50 метров. Предполагается, что дрон летел в сторону одного из военных объектов региона.

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В Калужской области РФ в небе взорвался БПЛА. Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram, 6 февраля в районе 5 часов утра местные жители услышали громкий взрыв.

"Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник", — сообщил чиновник.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Также отсутствует какие-либо повреждения объектов инфраструктуры.

По информации агентства РБК, взрыв произошел на высоте 50 метров в районе леса. Официальные источники пока не сообщают, чей беспилотник взорвался под Калугой, а также куда и с какой целью он прилетел, однако по другим данным БПЛА держал курс на один из военных объектов региона.

В настоящее время на месте происшествия работают представители силовых структур. Сотрудники компетентных органов выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента, сообщил Шапша.

Это не первый инцидент со взорвавшимся беспилотником на территории Калужской области. Напомним, 12 октября в южной части региона российские ПВО сбили неопознанный БПЛА, после чего пользователи сети спросили у губернатора области, каким образом дрон пролетел незамеченным по территориям соседних областей.

Ранее сообщалось, что ученые из Центральноукраинского национального технического университета модифицировали боевой дрон для ВСУ. Теперь беспилотник имеет новый корпус и систему сброса боеприпасов.