Все ближе к Москве: в Калужской области сбили беспилотник, еще один скрылся

Один дрон российской ПВО удалось сбить, второй скрылся с радаров и теперь его ищут.

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Губернатор Калужской области России Владислав Шапша сообщил, что 12 октября над южной частью области ПВО сбило неопознанный беспилотник.

"После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности, — отметил он. — Пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует".

В комментариях к сообщению Шапшу спросили, как так получилось, что дрон пролетел незамеченным через соседние области.

"Все уточняющие вопросы в данной ситуации не уместны. Прошу воздержаться от домыслов и оценок", — ответил на это губернатор.

[ + – ] Обломки беспилотника упала и районе деревни Салово

Между тем, российские телеграм-каналы утверждают, что беспилотников было два. ПВО сбило один из них в районе деревни Салово, второму удалось скрыться с радаров и теперь его ищут.

Напомним, 7 октября в Калужской области прогремел взрыв в результате падения беспилотника на территории военного аэродрома "Шайковка". Россияне заявили, что дрон прилетел со стороны украинской границы. Украинский журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что взорвался иранский дрон-камикадзе, который взорвался при запуске в сторону Украины.

Как сообщалось, 12 октября жители Белгорода слышали взрывы. Предполагалось, что это была работа ПВО. За день до этого в приграничном Шебекино загорелась подстанция, из-за чего несколько тысяч жителей области остались без света и воды.