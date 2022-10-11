В Белгородской области РФ горит подстанция, в регионе проблемы со светом и водой (фото)

Возгорание началось на подстанции в городе Шебекино. Местные власти утверждают, что причиной является обстрел ВСУ. Без света осталось более двух тысяч россиян.

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В приграничном городе Шебекино Белгородской области горит подстанция, у местных жителей возникли проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Он также опубликовал фото пожара.

По словам политика страны-агрессора, причиной пожара стал обстрел Вооруженных сил Украины.

"Снарядами поврежден трансформатор подстанции", –– в частности, написал он.

В настоящее время от электроэнергии отключено более двух тысяч россиян. При этом убитых и пострадавших среди местного населения нет.

На место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции и представители других оперативных служб.

Губернатор пообещал жителям населенных пунктов восстановить электроснабжение в течение 2-3 часов.

[ + – ] Из-за пожара без света осталось более 2 тыс. россиян.

Местные паблики информируют, что у людей в городе также проблемы с водоснабжением. Сообщается, что сбой в работе водоканала произошел из-за аварийного отключения электроэнергии. Однако воду россиянам обещают дать в ближайшие пару часов.

"Вижу сообщения в соцсетях, что где-то пропадает свет или отсутствует вода. Почти все водозаборы почувствовали перебои и переходят на другие агрегаты. Сейчас силами МРСК производится переключение на резервные линии", –– уточнил губернатор Белгородской области.

Местные жители уверяют, что звук "прилетов" был слышен во всех районах города.

Российский пропагандистский Telegram-канал Readovka пишет, что обстрел станции якобы велся с украинской территории из минометов.

Напомним, по данным ГСЧС, 10 октября в результате российских обстрелов погибло 19 украинцев, 105 человек получили ранения. Из-за ракетных атак оказались обесточенными более тысячи населенных пунктов страны.

11 октября российские войска нанесли еще один ракетный удар по Львову. В результате в городе возникли проблемы с электричеством и мобильной связью.