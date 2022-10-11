Ракетный обстрел Львова: в городе проблемы с электричеством и мобильной связью (видео)

Во Львовской области раздалось 3 взрыва после попадания российских снарядов в энергообъекты. Перебои с водоснабжением наблюдаются в Сиховском и Франковском районах Львова.

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Российские военные обстреляли ракетами Львов, в городе наблюдаются проблемы с электричеством. Об этом написал в Telegram мэр города Андрей Садовый.

По сведениям градоначальника, ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Львова. Предварительно, удар по объекту энергетики во Львовской области, добавил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

"Львов и Львовская область: возможны перебои с электроснабжением. После завершения тревоги привлечем все службы для оперативного возобновления работы сети. Находитесь в укрытии, угроза еще продолжается", — проинформировал Козицкий.

Telegram-каналы сообщают о нескольких взрывах во Львове и публикуют дым после прилетов снарядов.

Жители города сообщают о проблемах с мобильной связью после обстрелов. Позже глава ОВА отметил, что известно о 3 взрывах на 2 объектах энергетики во Львовской области.

Информации о пострадавших пока не поступало. Воздушная тревога в регионе продолжается, жителей просят оставаться в укрытиях.

Садовой также предупреждает о перебоях с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города.

"Просьба ко всем сделать небольшой запас воды. В последующие часы возможны перебои с водоснабжением", — отметил мэр города.

Напомним, что ВС РФ 10 октября выпустили по Львову 15 ракет, часть сбили украинские ПВО. Почти 90% города осталось без электроэнергии, трамваи и троллейбусы перестали работать.

Жертвами массированной ракетной атаки армии России стали 19 человек, более 100 украинцев были ранены. По всей Украине свыше 1,3 тыс. населенных пунктов остались без света.

Американские журналисты назвали это нападение яростью президента РФ Владимира Путина и реакцией на взрыв на Крымском полуострове. Событие может вылиться в более жестокий этап войны Украины и России.