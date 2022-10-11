Ярость Путина может говорить о начале более жесткого этапа войны, — CNN

Глава Кремля, отдавая приказ обстреливать мирные города, дал понять, что не признает поражения в противостоянии с Украиной.

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Ярость президента РФ Владимира Путина, которая проявилась в виде массированных ракетных ударов по Украине, может привести к новому более жестокому этапу войны. Об этом говорится в материале CNN.

Несмотря на заявление Белого дома о том, что массированная атака по Украине, которая была осуществлена 10 октября, готовилась Кремлем задолго до подрыва Крымского моста, западные источники считают, что "ракетный террор" против гражданских является реакцией Владимира Путина за инцидент на полуострове.

Неизбирательные удары и ярость главы Кремля, как сказано в материале CNN, могут привести к "новому ужасающему поворота в войне".

"Послание было очевидным для всего мира. Путин не намерен быть униженным. Он не признает поражения. И он вполне готов устроить кровавую бойню среди мирного населения и неизбирательный террор в ответ на серию поражений на поле боя. Бомбардировка энергообъектов, похоже, была недвусмысленным намеком на страдания, которые российский президент может причинить с наступлением зимы, даже когда его войска отступают на фоне продвижения ВСУ. Путин может провозгласить новый кровавый поворот в войне", — предполагают авторы материала.

Комментируя массированные ракетные удары по Украине, CNN напоминает, что накануне генерал армии Сергей Суровикин был назначен главнокомандующим Объединенной группировкой российских войск. Топ-офицер, по словам журналистов, отвечал за ведение боевых действий в Чечне и Сирии, когда авиация ВКС РФ обстреливала гражданские районы и осуществляла пуск ракет в направлении заселенных кварталов.

Стоит отметить, что как минимум 19 украинцев стали жертвами массированной ракетной атаки, которую ВС РФ осуществили 10 октября. Более 100 граждан получили различные ранения, а свыше 1000 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Белый дом утверждает, что Кремль готовил массированную ракетную атаку по украинским городам до подрыва Крымского моста.