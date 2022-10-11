Лють Путіна може говорити про початок більш жорсткого етапу війни, — CNN

Глава Кремля, віддаючи наказ обстрілювати мирні міста, дав зрозуміти, що не визнає поразки в протистоянні з Україною.

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Лють президента РФ Володимира Путіна, яка проявилася у вигляді масованих ракетних ударів по Україні, може призвести до нового більш жорстокого етапу війни. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Незважаючи на заяву Білого дому про те, що масована атака по Україні, яка була здійснена 10 жовтня, готувалась Кремлем задовго до підриву Кримського мосту, західні джерела вважають, що "ракетний терор" проти цивільних є реакцією Володимира Путіна за інцидент на півострові.

Невибіркові удари і лють глави Кремля, як сказано в матеріалі CNN, можуть призвести до "нового жахливого повороту у війні".

"Послання було очевидним для всього світу. Путін не має наміру бути приниженим. Він не визнає поразки. І він цілком готовий влаштувати криваву бійню серед мирного населення і невиборчий терор у відповідь на серію поразок на полі бою. Бомбардування енергооб'єктів, схоже, було недвозначним натяком на страждання, які російський президент може заподіяти з настанням зими, навіть коли його війська відступають на тлі просування ЗСУ. Путін може проголосити новий кривавий поворот у війні", — припускають автори матеріалу.

Коментуючи масовані ракетні удари по Україні, CNN нагадує, що напередодні генерал армії Сергій Суровікін був призначений головнокомандувачем Об'єднаного угрупування російських військ. Топофіцер, за словами журналістів, відповідав за ведення бойових дій у Чечні та Сирії, коли авіація ВКС РФ обстрілювала цивільні райони та здійснювала пуск ракет у напрямку заселених кварталів.

Варто зазначити, що щонайменше 19 українців стали жертвами масованої ракетної атаки, яку ЗС РФ здійснили 10 жовтня. Понад 100 громадян зазнали різних поранень, а понад 1 000 населених пунктів залишилися без електропостачання.

Білий дім стверджує, що Кремль готував масовану ракетну атаку по українських містах до підриву Кримського мосту.