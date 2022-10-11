Росія готувала ракетні удари по Україні до вибуху Кримського мосту, – Білий дім

За оцінкою представника Білого дому Джона Кірбі, Володимир Путін здатний перейти до нової стратегії війни — руйнувати міста й інфраструктуру для підриву морального духу українців. РФ планувала ракетні удари досить довгий час.

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Росія планувала завдати по Україні масованих ракетних ударів ще до вибуху Кримського мосту. Про це у спілкуванні із журналістами каналу CNN сказав представник Білого дому Джон Кірбі.

"Ймовірно, це було те, що вони планували досить довгий час. Це не означає, що вибух на Кримському мості міг прискорити деякі їхні плани", — прокоментував урядовець.

Такі масштабні атаки не можна було організувати за кілька днів. За словами Кірбі, поки важко говорити про зміну президентом Росії Володимиром Путіним стратегії війни — перехід до підриву морального духу цивільних і заподіяння руйнівної шкоди містам та інфраструктурі.

[ + – ] Російські ракети влучали в центр Києва

У Білому домі поки що не вбачають ознак приведення в дію ядерної зброї РФ, а також того, що США необхідно змінити власну ядерну позицію.

Колишній директор з європейських справ у Раді національної безпеки США Олександр Віндман додав, що Росія використовує ракетні удари для руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури та підриву морального духу українців. Путін посилає сигнал про ведення війни найближчими місяцями, зауважив експерт.

"Він показав, по яких цілях збирається нападати, коли настане зима. Він намагатиметься змусити українське населення піти на компроміс — відмовитися від територій", — заявив Віндман.

Ексдиректор закликав США надати обладнання і зброю протиповітряної оборони, які могли б протистояти іранським безпілотникам. З ним погодився заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

"Уявіть, якби ми мали сучасне обладнання (ППО), ми могли б збільшити кількість збитих безпілотників і ракет, а не вбивати безневинних мирних жителів або ранити їх", — сказав український чиновник.

Нагадаємо, що Володимир Путін звинувачував українські спецслужби у підготовці вибуху на Кримському мосту. Українські ЗМІ писали про причетність співробітників СБУ до підриву мосту.

Російські військові влаштували 10 жовтня масований обстріл міст України. На ранок 11 жовтня жертвами атаки стали 19 людей, ще 105 українців було травмовано.

Ракети влучали в центр Києва — один зі снарядів упав поблизу пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській. Західні та центральні області теж зазнали атак окупантів.