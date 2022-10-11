Россия готовила ракетные удары по Украине до взрыва Крымского моста, – Белый дом

По оценке представителя Белого дома Джона Кирби, Владимир Путин способен перейти к новой стратегии войны — разрушать города и инфраструктуру для подрыва морального духа украинцев. РФ планировала ракетные удары довольно долгое время.

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Россия планировала нанести по Украине массированные ракетные удары еще до взрыва Крымского моста. Об этом в общении с журналистами канала CNN сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

"Вероятно, это было то, что они планировали довольно долгое время. Это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые их планы", – прокомментировал чиновник.

Столь масштабные атаки нельзя было организовать за несколько дней. По словам Кирби, пока трудно говорить о смене президентом России Владимиром Путиным стратегии войны — переходе к подрыву морального духа гражданских и нанесению разрушительного ущерба городам и инфраструктуре.

[ + – ] Российские ракеты попадали в центр Киева

В Белом доме пока не видят признаков приведения в действие ядерного оружия РФ, а также того, что США необходимо изменить собственную ядерную позицию.

Бывший директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США Александр Виндман добавил, что Россия использует ракетные удары для разрушения объектов энергетической инфраструктуры и подрыва морального духа украинцев. Путин посылает сигнал о ведении войны в ближайшие месяцы, заметил эксперт.

"Он показал, по каким целям собирается нападать, когда наступит зима. Он попытается заставить украинское население пойти на компромисс — отказаться от территорий", – заявил Виндман.

Экс-директор призвал США предоставить оборудование и оружие противовоздушной обороны, которые могли бы противостоять иранским беспилотникам. С ним согласился замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Представьте, если бы у нас было современное оборудование (ПВО), мы могли бы увеличить количество сбитых беспилотников и ракет, а не убивать невинных мирных жителей или ранить их", — сказал украинский чиновник.

Напомним, что Владимир Путин обвинял украинские спецслужбы в подготовке взрыва на Крымском мосту. Украинские СМИ писали о причастности сотрудников СБУ к подрыву моста.

Российские военные устроили 10 октября массированный обстрел городов Украины. На утро 11 октября жертвами атаки стали 19 человек, еще 105 украинцев были травмированы.

Ракеты попадали в центр Киева — один из снарядов упал в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. Западные и центральные области тоже подверглись атакам оккупантов.