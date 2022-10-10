Около 90% города без электроэнергии: ситуация после обстрелов во Львове

По данным мэрии, в городе нет подачи горячей воды, не работает электротранспорт и есть трудности с мобильной связью.

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Российские войска нанесли ракетный удар по Львову. В результате около 90% города осталось без электроэнергии. Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

По состоянию на 14:00 во Львове работает штаб ликвидации последствия ударов по городу. На данный момент 90% города остается без электричества. Трамваи и троллейбусы не курсируют. Власти вывели на маршруты увеличенное количество автобусов.

Также не работает более 80% светофоров. На больших перекрестках работают регулировщики.

"В городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода. Также трудности с мобильной связью. На контакте с мобильными операторами", — написал Москаленко.

Российские войска нанесли удар по Львову 15 ракетами. Часть из них сбили средства ПВО. Глава Львовской ОВА заявил, что под удар попали объекты критической инфраструктуры и две подстанции.

Напомним, по данным украинской разведки, РФ планировали массированные атака по Украине в начале октября, также по Днепру был нанесен удар более 10 ракетами. Средства ПВО сбили 4 из них.