Близько 90% міста без електроенергії: ситуація після обстрілу у Львові

За даними мерії, у місті немає постачання гарячої води, не працює електротранспорт і є проблеми з мобільним зв'язком.

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Російські війська завдали ракетного удару по Львову. Через війну близько 90% міста залишилося без електроенергії. Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Станом на 14:00 у Львові працює штаб ліквідації наслідків ударів по місту. На даний момент 90% міста залишаються без електроенергії. Трамваї та тролейбуси не курсують. Влада вивела на маршрути збільшену кількість автобусів.

Також не працює понад 80% світлофорів. На великих перехрестях працюють регулювальники.

"У місті немає постачання гарячої води. Холодну воду постачають через резервне живлення. Також є труднощі з мобільним зв'язком. На зв'язку з мобільними операторами", — написав Москаленко.

Російські війська завдали удару по Львову 15 ракетами. Частину з них збили засоби ППО. Голова Львівської ОВА заявив, що під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури та дві підстанції.

Нагадаємо, за даними української розвідки, влада РФ планувала масовані атаки по Україні на початку жовтня, також по Дніпру було завдано удару більше 10 ракетами. Засоби ППО збили 4 з них.